Грузины не простят Лукашенко 1 Кирилл Иванов

27.05.2024, 7:43

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И вот почему.

Правитель Беларуси в своем поздравлении народа Грузии с Днем Независимости заявил, что «духовная близость, чувство понимания, доброжелательность и искренность современных отношений помогут в ближайшее время возобновить полноценное взаимодействие двух стран по всем направлениям».

— Убежден, что политическая зрелость гражданского сообщества, жизненная мудрость и несгибаемая воля грузинского народа, а главное — заинтересованность в сохранении стабильности в нашем общем регионе с успехом преодолеют все существующие противоречия, — не пожалел комплиментов грузинам Лукашенко.

Возможно, это всего лишь календарно-протокольное поздравление, не рассчитанное на какой-либо практический отзыв. Но если такой расчет и был, лучше бы о нем забыть. И вот почему — объясним на нескольких примерах.

Во время недавнего визита в Азербайджан Лукашенко не скупился на лестные слова в адрес Ильхама Алиева. И не все они могли понравиться за пределами этого кавказского государства.

— Слава богу, что здесь появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана. Вы способны контролировать кавказский регион. Это уже не только ответственность за Азербайджан — вы уже в целом отвечаете за ситуацию на Кавказе, на что мы — те народы, которые не живут на Кавказе — очень надеемся. Это дополнительная нагрузка на вас, хотя и своих проблем хватает. Тем не менее никуда не денетесь: время выбрало вас, как у нас говорят, и вы несете ответственность за кавказский регион как лидер.

Вряд ли грузинский народ, наделенный жизненной мудростью и несгибаемой волей, придет в восторг от утверждения, что теперь над ним есть «нормальный лидер» в лице руководителя соседней страны, который «несет за них ответственность».

Кроме того, в Грузии хорошо запомнили оживление во взаимоотношениях между официальным Минском и фактически оккупированными Россией грузинскими территориями.

В сентябре 2022-го Лукашенко внезапно отправился в Абхазию, где встретился с «президентом» этой непризнанной республики Асланом Бжания.

Официоз тогда попытался выкрутиться из щекотливой ситуации, но вышло даже хуже. Сам визит назвали «посещением исторических мест северо-восточного побережья Черного моря», а Бжанию никак не назвали. Но в Тбилиси эти нюансы в качестве алиби не приняли.

В феврале 2023-го Бжания приехал в Минск. Грузия снова отреагировала остро, а Лукашенко в ответ на это изобразил «недоумение»:

— Неужели между людьми, между народами не может быть нормальных, теплых дружеских отношений? Может быть, эти, как я тогда говорил, отношения и послужат миру и дружбе между абхазским и грузинским народами.

А в конце 2023-го спикер белорусской «палаты» Владимир Андрейченко присутствовал на встрече с главами «парламентов» непризнанных Абхазии и Южной Осетии, организованной председателем Госдумы РФ. На ней, к слову, обсуждали «вопросы развития межпарламентского сотрудничества и социально-экономического взаимодействия России, Беларуси, Абхазии и Южной Осетии».

И напоследок. Многие из белорусов, которые после событий 2020-го оказались в Грузии, подтвердят, что репутация самого Лукашенко среди простых грузин резко упала.

Да, восприятие его роли до сих пор специфическое: его считали «нормальным лидером», который «не развалил колхозы» и «давал хорошие пенсии». Но после августа 2020-го он, по мнению жителей Грузии, словно взбесился. И то, что он сделал с собственным народом, простить нельзя.

Кирилл Иванов, «Салiдарнасць»