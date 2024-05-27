Олаф Шольц: Перед началом войны Путин говорил мне о Беларуси 2 27.05.2024, 7:58

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Олаф Шольц

Канцлер Германии рассказал о последней встрече с главой Кремля.

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал о своей встрече в Кремле с Путиным, которая состоялась в феврале 2022-го года. Об этом немецкий лидер рассказал в рамках Фестиваля демократии, пишет «Укринформ».

Согласно словам немецкого канцлера, тогда Путин продемонстрировал свои имперские представления о том, что, невзирая на международное право, границы якобы «можно менять, применяя силу».

Встреча продолжалась на протяжении четырех часов. Она была непосредственно перед началом полномасштабного вторжения РФ в Украину. Путин всячески пытался доказать Шольцу, что «Беларусь, как и Украина, являются неотъемлемыми частями Российской Федерации». При этом канцлер ФРГ добавил, что сам Лукашенко осознает это, не имеет по данному поводу абсолютно никаких иллюзий.

Именно эти представления Путина, по словам немецкого канцлера, стали главной причиной вторжения войск Российской Федерации в Украину.

Еще одной причиной, по словам Шольца, как отметил глава Кремля, являлось то, что Киев стремится к интеграции в Североатлантический альянс, хотя немецкий канцлер тогда уверял Путина, что украинское государство не вступит в НАТО еще лет тридцать.

Третье, о чем тогда Путин рассказал Шольцу, это якобы «нацистский режим» на территории Украины.

Шольц прокомментировал последнее следующим образом: «Заявлять об этом тогда, когда президентом Украины является еврей… Стоит только представить себе, насколько это абсурдное, а также позорное объяснение для того, чтобы называть это причиной войны».