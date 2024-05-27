Как Кремль прячет провалы своих силовиков Михаил Брошин

27.05.2024, 8:34

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Громкие истории спускают на тормозах.

На этой неделе исполнилось два месяца с того момента, как концерт группы «Пикник» в московском развлекательном центре обернулся гибелью 145 человек (по официальным данным). Убийцы еще не успели уехать из «Крокуса», а кремлевская пропаганда уже успела обвинить во всём Украину.

Когда же ответственность за теракт взяла на себя игиловская группировка «Вилаят Хорасан», а задержанные оказались в большинстве своем гражданами Таджикистана, «бойцы идеологического фронта» продолжали винить во всём Киев. Никаких доказательств причастности страны, которая сама является жертвой российской агрессии, представлено так и не было.

Тем не менее даже Владимир Путин лично «набрасывал на вентилятор», заявляя про то, что убийцы «двигались в сторону Украины». Российского правителя опроверг Александр Лукашенко, сообщивший, что террористы направлялись в Беларусь, но, узнав о предпринятых мерах безопасности, сменили маршрут.

В общем, примерно неделю россиянам «скармливали» отрезанные уши, «руку украинской хунты» и прочую хрень. А, когда первоначальный пар возмущения ушел в свисток, теракт в «Крокусе» стал стремительно исчезать из новостной повестки, формируемой Кремлем.

В результате уже через месяц о случившемся в концертном зале мало кто вспоминал, а по прошествии второго те ужасные события фактически похоронены под приличным слоем пепла забвения. Конечно, еще будут отдельные всплески, ведь арестованных за теракт нужно судить, но в целом Кремлю удалось сначала заболтать, а потом замолчать провал своих силовиков.

С «прилетом» в Белгороде всё было еще проще. Этап 1: московская пропаганда обвинила украинцев в прицельной стрельбе по жилому дому. Этап 2: министерство обороны РФ уточнило, что подъезд рухнул из-за падения обломков (!) сбитой российскими военными украинской ракеты. Этап 3: тишина – и происшествие стирается из массового сознания за считанные дни.

Если бы 17 мирных жителей действительно погибли из-за украинской «Точки-У», Кремль устроил бы из этого бесконечное шоу на весь мир с созывом Совета безопасности ООН, постоянной демонстрацией впечатляющих кадров попавшего под удар дома и прочими спецэффектами. Но Москва этого не сделала, и есть только одно объяснение почему.

Снаряд, прилетевший в Белгород, был российским. Он попал в дом не с украинской стороны, а с противоположной – на это однозначно указывает направление взрывной волны.

Независимые эксперты считают, что причиной трагедии стала либо ракета, выпущенная из комплекса С-300, либо ФАБ-250/500. Кстати, россияне и раньше неоднократно роняли на свою территорию фугасные авиабомбы, но до сих пор везло, и они падали в нежилых местах.

Поэтому Кремль предпочел не биться в истерике, а тихонько спустить белгородскую историю на тормозах. Ведь иначе очень неприятные вопросы возникли бы уже к российской армии, в том числе со стороны собственного населения.

Стандартный прием «громко обвинить – тихо забыть» Москва явно будет использовать и в будущем. Поэтому запомните его и не давайте себя обмануть.

Михаил Брошин, «Салiдарнасць»