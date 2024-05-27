Политолог: Нужно ответить на истерику Лукашенко 3 27.05.2024, 8:53

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Коллаж: Charter97.org

США должны ввести санкции против самолетов диктатора.

Политолог Дмитрий Болкунец считает, что США нужно внести в санкционный список весь авиапарк Лукашенко. Это «Boeing-767» (регистрационный номер EW-001PB) и Bombardier Challenger 850 (регистрационный номер EW-301PJ), а также вертолет (номер EW-001PH).

С таким предложением политолог выступил после нервной реакции Лукашенко на смерть президента Ирана Ибрагима Раиси, погибшего в авиакатастрофе.

«Как человек скажу — мерзкая, омерзительная позиция Соединенных Штатов привела к этому. Я имею в виду, прежде всего, санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов и прочее, на которых перевозят людей. В этом их вина в том числе. Они все верующие. Ну а если верующие, то пусть ждут. Он им пришлет ответку. Так себя не ведут в мире. И они вместе, когда придет время, за это ответят, и ответят сполна. Они там за океаном не укроются», — отреагировал диктатор на вопрос о гибели Раиси.