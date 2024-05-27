Под Харьковом погиб лукашенковский спецназовец

Под Харьковом погиб лукашенковский спецназовец19
- 27.05.2024, 9:05
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Он воевал на стороне РФ.
О смерти спецназовца Руслана Никитина, который поехал в Украину воевать на стороне России, сообщили в социальных сетях. Погиб белорус около двух недель назад под Харьковом.
Как стало известно «Нашей Ниве», Руслан родился в Лиде и окончил школу №9. В школьные времена друзья дали ему прозвище «Камуфляж».
Срочную службу проходил в разведке спецназа в 5-й отдельной бригаде специального назначения.
Знакомые Руслана утверждают, что он давно женился на россиянке, поехал жить на ее родину и даже получил российский паспорт.