Под Харьковом погиб лукашенковский спецназовец 19 27.05.2024, 9:05

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Руслан Никитин

Он воевал на стороне РФ.

О смерти спецназовца Руслана Никитина, который поехал в Украину воевать на стороне России, сообщили в социальных сетях. Погиб белорус около двух недель назад под Харьковом.

Как стало известно «Нашей Ниве», Руслан родился в Лиде и окончил школу №9. В школьные времена друзья дали ему прозвище «Камуфляж».

Срочную службу проходил в разведке спецназа в 5-й отдельной бригаде специального назначения.

Знакомые Руслана утверждают, что он давно женился на россиянке, поехал жить на ее родину и даже получил российский паспорт.