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Есть ли у россиян цель?

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  • Константин Сонин
  • 27.05.2024, 9:28
  • 4,020
Есть ли у россиян цель?

Путин и генералы мстят украинцам за срыв своих преступных фантазий.

Каждый день российские войска наносят удары по гражданским объектам в Украине, не имеющим никакой военной задачи или принадлежности.

Я даже не уверен, что в этом есть какая-то стратегическая цель – просто мания свихнувшегося фюрера и окружающей его нечисти. Путин и генералы мстят украинцам за срыв своих преступных фантазий.

На фото – развалины строительного супермаркета, где российская ракета убила 14 человек, женщин, стариков и детей, развалины неработающего гражданского аэропорта в Запорожье и семь сотрудников издательства, убитых ракетным ударом в пятницу.

У меня нет сомнений, что Путин и его правительство понесут, в конце концов, ответственность за свои преступления – как её понесли не только Гитлер с Геббельсом, но и Риббентроп, и Кейтель, и Йодль, и Шпеер и другие министры и генералы.

Константин Сонин, Telegram

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