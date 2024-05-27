Кремль отправил инженеров, чтобы помочь КНДР с запуском шпионских спутников 27.05.2024, 10:18

Это произошло после встречи Путина и Ким Чен Ына.

Большое количество российских инженеров и экспертов в космической отрасли прибыли в Северную Корею, чтобы помочь Пхеньяну подготовить запуск собственных разведывательных спутников, рассказали южнокорейскому агентству Yonhap осведомленные источники в военных кругах.

По их словам, это произошло после того, как Путин встретился в сентябре прошлого года с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на Дальнем Востоке России. В ходе встречи Путин, помимо прочего, пообещал помочь КНДР в космической сфере.

Российские специалисты выявили проблемы у ракеты-носителя и спутника и на данный момент пытаются устранить неполадки, возникающие со второй и третьей ступенями. Из-за этого Пхеньян проводит больше испытаний двигателей ракеты, чем ожидалось ранее, отмечают источники Yonhap.

В ноябре 2023 года Северная Корея запустила свой первый спутник-разведчик «Манригён-1». Это произошло после двух неудачных попыток в мае и августе. Однако министр обороны Южной Кореи Шин Вон-сик говорил, что спутник, хотя и находится на орбите, по всей видимости, не работает должны образом.

При этом Пхеньян пообещал вывести на орбиту еще три спутника-шпиона в 2024 году. Один из них КНДР может запустить в период с 27 мая по 4 июня, сообщило японское агентство Kyodo. Запуск ракеты-носителя со спутником будет осуществлен в направлении Восточно-Китайского моря и филиппинского острова Лусон.