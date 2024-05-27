Доверенность на авто с правом продажи: сколько стоит и где оформить 27.05.2024, 10:44

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Объяснил нотариус.

Сколько стоит доверенность на легковой автомобиль с правом продажи и выездом за пределы Беларуси? Можно ли ее оформить на пять лет? Какие документы нужны для этого? Нужно ли присутствие того человека, кому выдается доверенность?

Подробный ответ нотариуса опубликован на сайте Белорусской нотариальной палаты.

Обращаться можно не только по месту жительства

За удостоверением доверенности можно обратиться в любую нотариальную контору или бюро вне зависимости от места жительства. Найти ближайшую нотариальную контору или бюро можно в разделе «Найти нотариуса» на сайте Белорусской нотариальной палаты.

Какие документы нужны

Для удостоверения доверенности необходимо предоставить:

- документ, удостоверяющий личность (паспорт);

- данные лица, на имя которого выдается доверенность: фамилия, собственное имя, отчество, число, месяц, год рождения, идентификационный номер, гражданство, место жительства, данные его паспорта. Если есть возможность, то можно при себе иметь паспорт (или его ксерокопию) представителя.

Присутствие лица, которому выдается доверенность, при удостоверении доверенности не требуется.

- ОРИГИНАЛ техпаспорта (свидетельство о регистрации) транспортного средства (автомобиль, прицеп, мотоцикл и др.) либо копию учетной карточки о постановке транспортного средства на учет в органах ГАИ МВД, т.к. при удостоверении доверенности на владение, пользование и распоряжение транспортным средством, а также на временную передачу транспортного средства нотариус должен проверить принадлежность транспортного средства собственнику и государственную регистрацию транспортного средства в ГАИ;

- оригиналы документов, подтверждающие родственные отношения между доверителем и лицом, которому будет выдаваться доверенность (например, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке для супругов, документы, подтверждающие изменения фамилий, имен, отчеств, и т.д.);

- оригинал документа, подтверждающего право на льготу (пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида).

Стоимость доверенности

За удостоверение доверенности на право пользования, владения и распоряжения транспортным средством, в том числе в порядке передоверия на имя близкого родственника (родителей, детей, супругов, родных братьев и сестер, внуков, дедов, бабушек, усыновителей и усыновленных), уплачивается нотариальный тариф в размере 100% от базовой величины (т.е. 40 рублей на сегодня), а на имя других лиц – в размере 200% от базовой величины (т.е. 80 рублей), пишет ABW.BY.

Также за составление и подготовку проекта доверенности уплачивается нотариальный тариф в размере 30% от базовой величины (12 рублей).

Пенсионеры, инвалиды I и II группы имеют льготу 50% от установленного нотариального тарифа за удостоверение доверенностей.

Если собственник автомобиля, который будет выдавать доверенность, относится к одной из перечисленных категорий граждан, то ему необходимо предоставить нотариусу оригинал документа, подтверждающего право на льготу (пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида).

Полностью освобождаются от уплаты нотариального тарифа за удостоверение доверенности, а также за составление и подготовку ее проекта инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

Отсутствие упомянутых документов, подтверждающих родственные отношения между доверителем и его доверенным лицом, а также документов, подтверждающих право на льготу, повлияет на размер взыскиваемого нотариусом нотариально тарифа.

Для выезда за границу доверенность стоит дороже? А генеральная доверенность?

Нотариус отмечает, что сейчас размер нотариального тарифа, взыскиваемого при удостоверении доверенности на транспортное средство, не зависит от указания в доверенности права выезда за пределы Беларуси. Размер нотариального тарифа остается неизменным как при наличии возможности выезда за границу Беларуси, так и при отсутствии таковой.

В том числе на размер нотариального тарифа не влияет, выдана ли на транспортное средство так называемая «генеральная» доверенность с правом продажи транспортного средства или выдана доверенность только на управление транспортным средством.

Срок действия доверенности – не более трех лет

Нотариус обращает внимание, что срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок действия в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Текст доверенности излагается на обычных листах формата А4, а не на нотариальных фирменных бланках, т.к. в Беларуси использование подобных бланков не предусмотрено.

Собственник транспортного средства, зарегистрированного в органах ГАИ МВД, вправе выдать доверенность иностранному гражданину для его эксплуатации за пределами Беларуси.