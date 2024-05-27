The Times узнала детали покушения на Буданова 1 27.05.2024, 10:50

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Кирилл Буданов

В течение нескольких месяцев СБУ наблюдала за разработчиками плана.

В мае стало известно, что Служба безопасности Украины разоблачила сеть агентов ФСБ, которые готовили убийство украинских чиновников, в частности президента Владимира Зеленского, главы СБУ Василия Малюка и главы ГУР Кирилла Буданова.

Как сообщает британская газета The Times, Буданова планировали убить во время скоординированной ракетно-беспилотной атаки. Однако в течение нескольких месяцев СБУ наблюдала за разработчиками плана: двумя полковниками Управления государственной охраны (УГО). Также наблюдение вели за третьим человеком, которого подозревали в работе на Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Они знали, что тройка планирует убить Буданова и следят за главой СБУ генерал-лейтенантом Василием Малюком, а также за самим Зеленским, рассказал изданию украинский офицер. По его словам, во время подготовки к покушению подозреваемые привезли в Киев реактивные гранатометы, противопехотную мину МОН-90 и беспилотники-смертники.

Первого подозреваемого, названного источником в правоохранительных органах как полковник Андрей Гук, обвиняют в том, что он работал на ФСБ с 2014 года. Он якобы завербовал второго человека, полковника Александра Деркача, и передавал группе приказы ФСБ.

Задержание предателей

По словам журналистов, общение между убийцей и его кураторами было перехвачено СБУ с помощью мощных технологий слежки. Малюк немедленно сообщил об этом Буданову. На убийцу набросилась группа вооруженного реагирования, а СБУ подготовила быструю операцию по задержанию его вероятных соучастников.

«Нашей целью было осуществить одновременный арест, чтобы они не могли сообщить друг другу, чтобы они не сбежали», – сказал офицер.

Один полковник был дома, в своей киевской квартире, а другой гостил у друзей в Сумской области на северо-востоке Украины. Оба были вооружены. Чтобы избежать опасной перестрелки, СБУ выманила их, организовав неожиданный вызов на работу.

Спецназ быстрого реагирования в костюмах обычной патрульной полиции разместился на блокпостах на указанном маршруте. Впереди автомобиля каждого подозреваемого сотрудники СБУ устроили шоу, тщательно обыскав каждое гражданское авто.

Первого мужчину задержали сравнительно легко. Второй не припарковался и показал служебное удостоверение через окно. Однако полицейский сделал вид, что не разглядел документ и подошел ближе к машине, чтобы открыть дверь и задержать мужчину. Подозреваемый пытался уехать, однако его задержали.

После этого вооруженные группы провели обыск в квартирах двух сотрудников УГО. Там они нашли взрывчатку и компоненты беспилотника, спрятанные в запасных шинах и куче дров, а также тайник с секретным телефоном, сообщил сотрудник контрразведки.

Оба мужчины признались в содеянном во время допроса. В телефоне были записи, идентифицирующие транспортные средства и маршруты, по которым передвигались Зеленский и Малюк, возможно, в ожидании подобного удара, а также сообщения об их передвижении.

Оказавшись под арестом, полковники также выдали новую информацию о более ранней попытке России взять Зеленского в заложники в самом начале войны, сказал офицер.

«В феврале 2022 года агент номер один получил задание выявить других офицеров государственной охраны, лояльных к России, и убить тех, кто лоялен к Украине, чтобы взять президента в заложники. Они должны были заставить Зеленского сделать видеообращение с капитуляцией и сказать, что нет причин воевать – или его убьют», – рассказал подозреваемый.

В первые дни вторжения первый полковник зашел так далеко, что собрал других охранников президента и предложил им сложить оружие, когда придут россияне. Однако тогда его коллеги по охране восприняли такое предложение как эмоциональную реакцию на вторжение и проигнорировали их. Поскольку он был старшим по званию, они не стали ему возражать. После его ареста, когда поняли, что он действовал по приказу ФСБ, они были шокированы.

Причины сотрудничества с РФ

«Семья Гука, которая сбежала в Европу и имеет решительные проукраинские взгляды, была опустошена его арестом. «Он врал им всем. Его жена думала, что ее муж защищает свою страну, его дети думали, что их отец – украинский герой», – добавил офицер. Однако он родился в России, что может объяснить его вероятную измену. На видеозаписи допросов, опубликованной СБУ, он рассказал, что получал от ФСБ России 3000 долларов в месяц, а также дополнительно 1000 долларов на поездки для выполнения их приказов. Как утверждается, большая часть этой суммы выплачивалась ему и его семье во время визитов в Европу», – говорится в статье.

Авторы со ссылкой на СБУ подчеркивают, что второй офицер – Деркач – участвовал просто ради денег и надеялся, что старший по званию Гук поможет его карьерным перспективам.

Активизация российских шпионов

По словам журналистов, архитектором новой агрессивной стратегии ФСБ считается заместитель директора ведомства Сергей Королев – фаворит Путина, который, как сообщается, имеет глубокие связи с российской мафией. В досье на него, предоставленном The Times украинским ГУР, его называют «волкодавом Путина». Его задачей является сбор информации о других членах российского правительства и устранение потенциальных конкурентов. Это загадочный персонаж, который родился в Кыргызстане, ему около 60 лет, и он предпочитает работать в тени.

ГУР обвиняет его в организации последнего покушения в качестве подарка Путину накануне запланированного празднования 9 мая. В СБУ заявили, что покушение было одобрено и координировалось лично директором ФСБ Александром Бортниковым.

В целом СБУ уже разоблачила около 2,5 тысяч российских агентов в Украине. Однако в Службе безопасности добавляют, что на самом деле никакого пророссийского движения в сегодняшней Украине нет. Российские спецслужбы очень мощные, но пока СБУ их переигрывает.