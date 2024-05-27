В Беларуси стартует ЦЭ и ЦТ 27.05.2024, 10:56

Озвучен перечень причин для сдачи в резервные дни.

В понедельник, 27 мая, в Беларуси пройдут первые централизованные экзамены (ЦЭ) и централизованное тестирование (ЦТ). В этом году эти испытания для выпускников школ и будущих абитуриентов решили проводить в единые сроки.

Тем временем директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Юрий Миксюк озвучил перечень причин, по которым выпускникам могут разрешить сдавать ЦЭ и ЦТ не в основной, а в резервные дни.

По данным РИКЗ, на централизованный экзамен в этом году записались порядка 55,7 тыс. школьников:

- русский язык планируют сдавать около 44,2 тыс. выпускников,

- математику — около 19,7 тыс. выпускников,

- белорусский язык — около 11,5 тыс. выпускников,

- биологию — около 10,1 тыс. выпускников,

- обществоведение — 8,6 тыс. выпускников,

- английский язык — 5,8 тыс. выпускников,

- историю Беларуси — 5,7 тыс. выпускников.

Первым назначили испытания по профильным предметам по выбору, следующий день сдачи ЦЭ и ЦТ будет самым загруженным для учреждений образования — 30 мая выпускники планируют сдавать русский или белорусский язык по выбору.

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Тем, кто не сможет явиться на ЦЭ или ЦТ по уважительным причинам в основной день, пообещали дать ещё одну возможность пройти испытание — резервные дни. В этом году их назначили на 21 и 23 июня. Для этого необходимо будет подать заявление, которое будет рассматривать одна из шести комиссий, сообщила БелТА.

«Если говорить о ЦЭ, то там работа будет проводиться через отделы образования, через управления образования, которые координируются вместе с вузами. Претенденты на сдачу испытаний в резервные сроки должны объяснить и подтвердить — предоставить оправдательные документы о том, что есть уважительная причина неявки на экзамен», — пояснил этот момент Миксюк.

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Руководитель РИКЗ озвучил краткий перечень таких уважительных причин, подчеркнув, что этот список не исчерпывающий и решение в каждом конкретном случае остаётся за членами комиссии:

- пропуск ЦЭ или ЦТ по болезни или болезненного состояния непосредственно на экзамене (в этом случае от выпускника потребуют медицинскую справку),

- участие в международной олимпиаде или спортивных соревнованиях в интересах Беларуси.

Помимо резервных дней в этом году Минобразования выделило ещё два дополнительных дня — 19 и 21 августа — когда испытания смогут пройти те, кто «по уважительным причинам» не смог пройти ЦЭ или ЦТ ни в основной, ни в резервный день. Эти даты также станут «вторым шансом» для нарушителей — тех, кого удалили с ЦЭ или ЦТ, например, за списывание, использование шпаргалок или использование мобильного телефона.