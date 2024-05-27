Вороны продемонстрировали уникальную способность считать вслух 1 27.05.2024, 11:12

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Почти как люди.

Команда ученых выяснила, что вороны могут «считать» вслух. Это специфическое проявление числовой грамотности еще не наблюдалось у других видов, кроме человека, пишет New Voice.

Исследователи провели эксперименты с тремя воронами (Corvus corone). Птиц научили выдавать разное количество вокализаций, от одной до четырех, после показа произвольного символа или звуковой подсказки. После того как они сделали необходимое количество карков, вороны должны были клюнуть мишень, показав, что выполнили задачу. Эксперимент показал, что все три вороны были способны выдавать правильное количество карков в ответ на сигналы.

Ученые говорят, что это похоже на то, как дети раннего возраста считают, используя несимволическую приблизительную систему исчисления.

«Эта способность ворон также отражает навыки счета малышей до того, как они научатся понимать главные числовые слова, и поэтому может быть эволюционным предшественником настоящего счета», — утверждает команда исследователей из Тюбингенского университета в Германии в статье, опубликованной в Science.

Другие животные, такие как медоносные пчелы, уже продемонстрировали способность понимать числа. Но способность считать вслух до сих пор считалась специфическим проявлением числовой грамотности, на которое способен только человек. Этот навык требует не только понимания, но и целенаправленного голосового контроля с целью общения.

«Для целенаправленного создания определенного количества вокализаций требуется сложная комбинация численных способностей и голосового контроля. Пока неизвестно, существует ли эта способность у животных, кроме людей. Мы показываем, что вороны могут гибко производить переменное количество от одного до четырех вокализаций в ответ на произвольные сигналы, связанные с числовыми значениями», — пишут ученые.

Это открытие может свидетельствовать о существовании до сих пор неизвестного канала коммуникации птиц в дикой природе.