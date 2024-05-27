Могут ли шахи вернуться к власти в Иране 1 Аббас Галлямов

27.05.2024, 11:19

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Аббас Галлямов

Недооценивать Реза Пехлеви не стоит.

Вчера читал в Нетании лекцию и допустил ошибку. Меня спросили о шансах сына свергнутого когда-то аятоллами шаха Реза Пехлеви вновь возглавить Иран и я сказал, что оцениваю их невысоко. Да, мне, конечно, доводилось слышать, что по мере роста протестных настроений в стране усиливается ностальгия по «Ирану, который мы потеряли». Я даже как-то писал об этом - текст на фото. Тем не менее, мне казалось, что всё это не очень серьёзно, что ностальгия по дореволюционному Ирану носит скорее «культурный», чем политический характер. Поэтому вчера я сказал: «Когда люди отторгают сегодняшний день, они хотят идти в завтра, а не возвращаться в день вчерашний». То есть, да, большинству свойственна вера в утраченный «золотой век» и они будут рады вернуть его - но вернуть его они хотят на НОВОМ витке истории, а не повторяя прошлое буквально.

Сейчас я проверил опрос GAMAAN от 2022 года и вижу, что недооценил наследника династии Пехлеви. Показатель позитивного отношения к нему выше, чем у любого другого иранского политика. Если к нынешнему верховному правителю Хаменеи положительно относятся 26 процентов опрошенных, только что погибшему президенту Раиси - 17, бывшему президенту Ахмадинежаду - 12, то у Реза Пехлеви эта цифра достигает 39 процентов. У его когда-то свергнутого и давно уже умершего отца показатель одобрения гораздо выше, чем у основавшего Исламскую республику аятоллы Хомейни: 64 против 28 процентов. Когда исследователи попросили респондентов определиться со своим отношением к главным протестным слоганам последних лет, то лозунг «Реза-шах, покойся с миром» набрал 53 процента, а «Мы совершили революцию, какую же ошибку мы сделали!» - 58.

В общем, недооценивать наследника шаха не стоит.

Похоже, что народ разочарован, растерян и не очень представляет себе будущего без аятолл, но при этом и аятолл терпеть больше не хочет. Шахский режим в этом смысле кажется иранцам хоть каким-то ориентиром, чем-то чуть более материальным, чем остальные варианты, которые выглядят совсем утопическими. О том, что в головах у людей каша, говорит, например, тот факт, что больше половины из тех, кто при ответе на вопрос о предпочитаемой ими форме правления выбрали ответ «абсолютная монархия» (всего таких было 3,5 процентов), сказали, что они выступают против пожизненного правления главы государства. Среди тех, кто остановил свой выбор на конституционной монархии (всего их было 20 процентов) против пожизненного правления выступают аж 3/4. Вот так: «Мы за монархию, но против пожизненного пребывания монарха в должности».

И тем не менее, какая бы каша там у них в головах не была, факт остаётся фактом: Реза Пехлеви является самой популярной в Иране политической фигурой. Передайте слушателям моей вчерашней лекции мои извинения.

Аббас Галлямов, Telegram