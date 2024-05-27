Жители соседней с Беларусью страны оказали огромное влияние на экономику Ирландии 1 27.05.2024, 11:24

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Сегодня они крупнейшее национальное меньшинство в этой стране.

В Ирландии проживает 120 тысяч поляков, а за 20 лет членства Польши в ЕС их были сотни тысяч, заявил государственный министр Ирландии Дара Каллери, который отвечает за продвижение внешней торговли и цифровую повестку.

Он также отметил, что поляки работают в основном в отраслях новых технологий и цифровых услуг, сообщает tvn24.pl.

— В Ирландии проживает 120 тысяч поляков. За последние 20 лет (с момента вступления Польши в ЕС) в стране были сотни тысяч поляков, живущих и работающих в Ирландии. Мы очень, очень благодарны за то, что они сделали для Ирландии, — сказал Каллери.

— Поляки обосновались во всех секторах не только экономики, но и ирландского общества и вносят свой вклад в каждую часть нашей жизни, - сказал Каллири.

По его мнению, польско-ирландские отношения невероятно изменило вступление Польши в Европейский Союз.

— Мы находимся в Европейском Союзе 51 год, а поляки - 20 лет, поэтому вместо того, чтобы быть странами в Европе, мы стали соотечественниками внутри ЕС. Вместо того, чтобы конкурировать, мы получили возможности экономического и социального развития, которыми мы делимся. Это была также возможностью расширить кругозор — с одной стороны, для поляков, проживающих в Ирландии, но и в то же время для ирландцев, проживающих в Польше или использующих имеющиеся в Польше возможности, — заявил он.

Экономические связи Ирландии и Польши

Во время своего первого визита в Польшу в 2023 году министр признал, что он был положительно удивлен количеством поляков, у которых есть дети, родившиеся в Ирландии, но которые из них вернулись в Польшу. Он подчеркнул, что отношения между Ирландией и Польшей, ирландцами и поляками, очень крепкие именно из-за смешанных польско-ирландских семей.

Согласно данным, предоставленным ирландским правительственным агентством Enterprise Ireland, поляки составляют ок. 2,5%. всего населения Ирландии и, таким образом, являются крупнейшим национальным меньшинством страны.

В сообщении агентства также отмечается, что в 2023 году объем товарооборота между Польшей и Ирландией составил 3 миллиарда евро. Стоимость обмена услугами в 2022 году достигла 4,6 млрд евро, что на 40%. больше по сравнению с предыдущими годами.

Подсчитано, что около 230 компаний из Ирландии экспортируют свои товары в Польшу, а более 60 компаний имеют свои филиалы в Польше, в которых в общей сложности работает 12 тысяч работников. По мнению ирландского правительства, в этом году может быть еще один рекорд по стоимости торговли между Польшей и Ирландией.