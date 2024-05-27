Берут ли в армию белорусов с близорукостью? 3 27.05.2024, 11:58

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Рассказали в Минобороны.

«У моего внука упало зрение (-5,5), ему запретили заниматься дзюдо. Сможет ли внук с таким зрением поступить в Белорусский государственный университет физической культуры (БГУФК)? Возьмут ли его с таким зрением в армию? Если да, то в какие войска», - спросила у «АиФ» минчанка.

- Нет, не сможет поступить, поскольку в основном университет готовит профессиональных тренеров в разных видах спорта (индивидуальных и массовых), спортивных играх и единоборствах. «Острота зрения не должна превышать 3,5 диоптрии. В первую очередь университет выпускает преподавателей физкультуры, и только потом идет акцент на специализацию «тренер» или иную специальность, поэтому есть ряд требований, предъявляемых к здоровью абитуриента - пояснил сотрудник медицинского кабинета БГУФК. – В ходе учебного процесса студенты изучают практически все виды спорта, что непосредственно связано с повышенной физической нагрузкой на организм. Чтобы впоследствии не возникло ухудшений со стороны здоровья, противопоказанием к учебе будет даже недавняя коррекция зрения».

Кроме того, возможность получения образования по какой-либо специальности устанавливает не приемная комиссия, а учреждение здравоохранения по месту жительства (месту пребывания). Приемная комиссия при принятии решения о допуске абитуриента к участию в конкурсе по избранной специальности руководствуется внесенной в графу «Заключение» медсправки о состоянии здоровья записью о допуске по состоянию здоровья к обучению по специальности.

«Медсправка о состоянии здоровья для абитуриентов, поступающих в учреждения высшего, среднего специального и профессионально-технического образования, заполняется на основании анализа меддокументов, результатов лабораторных и инструментальных методов исследований, результатов медосмотра, медосвидетельствования комиссией. Между тем в справке о состоянии здоровья можно и даже нужно указать несколько предполагаемых специальностей, - пояснила главный врач 16 детской поликлиники Минска Ольга Вершок.

- В графу «Заключение» председатель комиссии вносит сведения о наличии (отсутствии) медпротивопоказаний к обучению по получаемой специальности, присваиваемой квалификации с учетом медпротивопоказаний к обучению по всем специальностям и конкретной специальности, заявленной абитуриентом, с указанием на пункт (подпункт) перечня медпротивопоказаний к обучению по получаемой специальности, присваиваемой квалификации, установленного постановлением Минздрава от 25.07.2022 г. N71 «Об установлении медпротивопоказаний к обучению по получаемой специальности, присваиваемой квалификации», и о распределении в основную, подготовительную, специальную медицинскую группы, группу лечебной физической культуры».

По словам Ольги Вершок, исходя из имеющихся медпротивопоказаний, часть специальностей поступающему может подойти, а другая - нет. Например, если молодой человек захочет учиться на спортивного психолога, тогда его острота зрения не будет препятствием к поступлению, но, если же выбор сделан в пользу спортивной специальности, тогда, конечно, у него будут противопоказания. Ведь есть инструкции по профпригодности, согласно которым можно определить, есть ли противопоказания к избираемой профессии.

Таким образом нужно изучить перечень специальностей, выбрав из них несколько вариантов, а затем обратиться в поликлинику. Также при подготовке к поступлению лучше заранее обратиться в поликлинику за справкой, чтобы в случае форс-мажора было время неспешно подобрать альтернативный вариант для поступления.

В свою очередь определение категории годности к срочной военной службе, службе в резерве (далее - военная служба) с заболеваниями органа зрения проводится врачом-офтальмологом по установленному клинико-функциональному диагнозу в зависимости от нарушения функции глаза (острота зрения, поля зрения, цветоощущение, светоощущение, стереоскопичность (объёмность) зрения, наличие повреждений сетчатки, дегенеративно-дистрофические изменения и др.), пояснили в Минобороны.

Специалисты ведомства отмечают, что крайне важно знать точный клинико-функциональный диагноз и степень нарушения функции глаз, а не просто силу линз, корригирующих остроту зрения (-5,5), поэтому сразу невозможно дать однозначный ответ о категории годности гражданина к военной службе.

Также специалисты информируют, что на основании ст. 34 приложения 1 к Инструкции об определении требований к состоянию здоровья граждан, связанных с воинской обязанностью, утвержденной постановлением Минобороны и Минздрава от 03.01.2020 г. №1/1 (далее – Инструкция), граждане с близорукостью до 8,0 диоптрий признаются годными к военной службе с незначительными ограничениями.

Кроме того, пояснениями к ст. 35 приложения 1 к Инструкции определено, что острота зрения, не препятствующая прохождению военной службы для освидетельствуемых лиц, для дали с коррекцией должна быть не ниже 0,5 диоптрий на один и 0,1 диоптрии на другой глаз или не ниже 0,4 диоптрии на каждый глаз.

Между тем критерии годности граждан в те или иные виды, рода Вооруженных Сил в зависимости от нарушения функций глаз определены в приложении 2 к Инструкции. Причем категория годности граждан к военной службе по состоянию здоровья определяется врачами-специалистами при проведении медосвидетельствования в период мероприятий призыва граждан на военную службу по окончательному клинико-функциональному диагнозу, установленному по результатам медобследования.