Предприниматели переживают непростые времена 27.05.2024, 12:23

Уступают рынок торговым сетям и их становится меньше.

В Беларуси продолжает сокращаться число индивидуальных предпринимателей. Тем временем ИП еще больше уступили рынок торговым сетям. Это следует из официальные данных Белстата, пишет «Зеркало». Ко всему прочему, чиновники подготовили для предпринимателей изменения, из-за которых некоторым из них придется закрыться.

Как ИП теряют рынок

В январе-апреле на индивидуальных предпринимателей и физлиц приходилось 5,1% розничного товарооборота, а годом ранее — 5,9%. Остальная доля рынка остается за торговыми организациями.

Розничный товарооборот ИП и физлиц за четыре месяца этого года составил 1 млрд 359,4 млн рублей. Это на 3,6% меньше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период 2023-го.

Как сокращается число ИП

Что касается численности индивидуальных предпринимателей, то на начало мая их было 248,5 тыс. Это на 3,6% меньше, чем годом ранее. Их поубавилось во всех регионах и Минске. Заметнее всего падение за этот период — в Минске (-9,4%). Для сравнения: в Могилевской области их число снизилось на 3,4%, а в Витебской убавилось на 1,8%.

Если посмотреть по сферам деятельности, то заметнее всего с начала года число ИП сократилось среди тех, кто занят в сфере административных и вспомогательных

услуг — на 11,2%. Для сравнения: информация и связь потеряла 8,8% ИП.

При этом рост количества предпринимателей в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2023-го зафиксирован в таких сферах, как «операции с недвижимым имуществом» — на 4,4%, а также в «транспортная деятельность,

складирование, почтовая и курьерская деятельность» — на 0,8%.

Какие новшества подготовили для ИП

Лукашенко 22 апреля этого года подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности. Так, чиновники урежут список видов деятельности для ИП. Тем, кто не попадет в этот перечень, придется или закрыться совсем, или перейти в юрлицо.

Виды деятельности, которые смогут осуществлять индивидуальные предприниматели, до 1 июля должно установить правительство. По видам деятельности, которые не войдут в этот перечень, с 1 октября прекратят регистрацию новых ИП.