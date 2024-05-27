Глава МИД Литвы: Украина должна получить полную свободу в использовании западного оружия 27.05.2024, 12:30

С Путиным невозможно вести диалог.

Украина должна получить полную свободу в использовании западного оружия для отражения российской агрессии, потому что с Москвой невозможно вести диалог с помощью деэскалационных заявлений.

Об этом сегодня, 27 мая, перед встречей министров иностранных дел стран-членов Европейского Союза заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

- У нас привычный вопрос. И мы обсуждаем это уже 2,5 года. Можем ли мы избавиться от страха остановить Россию и поддержать Украину так, как необходимо? Потому что я думаю, что в настоящее время самая большая проблема в почти всех вопросах, которые мы решаем, — это наш страх, что мы боимся того, что может подумать Россия, как Россия может отреагировать, как Россия может действовать, — сказал он.

По мнению Ландсбергиса, на данный момент этот страх выглядит для РФ как приглашение не только действовать более жестко в Украине, нанося удары по таким гражданским объектам, как гипермаркеты, убивая невинных людей, но и как приглашение действовать в странах Европейского Союза.

- Мы говорим о гибридной активности в Балтийском регионе, в Польше, в других странах. Но это выходит за рамки этого. И мы знаем, что у России есть намерения действовать кинетически, то есть организовывать диверсии, организовывать даже то, что можно назвать террористическими актами внутри стран НАТО.

И они действуют так только потому, что чувствуют, что их приглашают, потому что они могут рассчитать, что мы не собираемся реагировать каким-либо значимым образом. И способ реагировать на российскую агрессию в Украине, а также в наших странах — это поддержка Украины. Это позволить Украине использовать то оружие, которое у нее уже есть, так, как ей нужно его использовать, — сказал он.