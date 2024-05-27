В доме-«лайнере» в Лошице-7 выставили квартиры на продажу 3 27.05.2024, 12:37

2,828

Цены впечатляют.

Процесс возведения этого дома в Минске был похож на череду испытаний. Сначала сроки сдачи высотки несколько раз переносили, затем стоимость квадратного метра пересмотрели, да так, что дольщикам пришлось обращаться за помощью на самый верх. И только в январе этого года все напасти отошли на второй план — многоэтажку-«корабль» сдали, минчане выдохнули — до момента получения ключей оставалось всего ничего, пишет «Онлайнер».

И если на начальном этапе строительства к проекту могли присоединиться только очередники, получившие направления в своих исполкомах, то нынче, на вторичном рынке, обзавестись метрами могут все желающие. Были бы деньги.

Прямо сейчас в базе сервиса «Дома и квартиры» опубликованы шесть вариантов квартир различной площади, из которых можно выбирать. Для дома на 405 «ячеек» не так и много. Двухуровневые апартаменты на вторичный рынок, увы, не попали — за такую редкость многодетные семьи (а именно им предлагали такую «опцию»), по всей видимости, держатся.

Итак, что по ценам. Напомним, что для очередников метр считали в районе 1600 рублей. Еще более 15 000 надо было заплатить за место в паркинге.

Самый доступный на сегодня вариант — 37-метровая однокомнатная квартира на 16-м этаже (в главной 17-этажной секции). Панорамный вид на Лошицу обеспечен. Квартира предсказуемо продается без чистовой отделки — все как застройщик передал. Выглядит однушка светлой и просторной: только добавить ремонт и можно счастливо жить.

«Потолки высотой 2,7 метра. Рядом с домом расположены все необходимые объекты инфраструктуры: остановка общественного транспорта, магазины, детские сады, школа, банки, парикмахерские, кафе и многое другое. Также в непосредственной близости находится крытый паркинг, где вы можете приобрести парковочное место по приятной цене. И, конечно же, несомненным плюсом является близость живописного Лошицкого парка, где вы сможете насладиться природой и свежим воздухом всего в нескольких минутах ходьбы от дома», — сообщает агентство, занимающееся продажей квартиры.

Обойдется однушка покупателю в 192 000 рублей, или $59 900 по курсу. При этом сообщается, что раньше эту же квартиру продавали за $64 900 в эквиваленте. Мол, выгодно брать сейчас. А что цена одного квадратного метра? Она в районе $1620 по курсу без учета паркоместа. Неслабо. Но и дом, как мы помним, монолитный, не стандартная панелька.

Для сравнения: в этом же доме, правда в боковых секциях, есть однушка на 38 метров, которая продается за $61 000 по курсу, и почти 45-метровая однокомнатная квартира, расстаться с которой готовы за $65 500 в эквиваленте. Опять же — оба варианта без паркоместа, за «домик» для авто надо будет платить отдельно.

Теперь к двушкам. Они в «корабле» достаточно просторные — по 60—70 метров. Самую компактную, расположенную на 11-м этаже 17-этажной секции, можно купить за 285 000 рублей, или $89 000 по курсу (это почти $1465 за метр). Речь идет о евродвушке, где 38 «квадратов» уходят на кухню-гостиную и еще 14 на спальню. Два санузла в обоих концах коридора дополняют картину.

Квартира также залита солнечным светом и может похвастаться отличными видами. «Новостройка без отделки, что дает возможность реализовать свои дизайнерские идеи. Материал стен: каркасно-блочный, лоджия застеклена. Хорошее транспортное сообщение. Удобный выезд на МКАД. Дом расположен в окружении зеленой зоны. Рядом сад Гашкевича, сквер Вилковщина, река Лошица. Живописные виды», — уточняется в объявлении.

Двушку побольше, на 68 метров, отдадут также за 285 000 рублей, или $89 000 в эквиваленте. Достаточно щедрое предложение. При таком раскладе «квадрат» обойдется покупателю в $1300 по курсу. В чем секрет? Возможно, в расположении. Квартира находится на последнем этаже 10-этажной секции, окна выходят во двор, поэтому основной вид — противоположное, более высокое, крыло дома.

Планировка здесь аналогична предыдущей, только все больше — кухня-гостиная на 43 метра и спальня площадью 15,5 метра. «Большая жилая комната с кухонным оборудованием, двумя окнами и выходом на лоджию. В квартире два санузла. Планировка позволяет реализовать проект с изолированными комнатами и кухней. Помещение готово к отделке. Стены оштукатурены, разведена электрика и сантехника, установлены двухкамерные стеклопакеты и радиаторы отопления», — говорится в объявлении.