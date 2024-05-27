BILD: НАТО может закрыть небо над Западом Украины 1 27.05.2024, 12:38

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Инициатор расширения ПВО — Польша.

НАТО обсуждает возможность взять под защиту небо над Западом Украины. Инициатором «расширенной ПВО» выступает Польша, но окончательного решения пока нет, сообщает Bild в понедельник, 27 мая.

Издание пишет, что некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Киева и действовать непосредственно на территории Украины.

За расширение помощи выступают Эстония, Великобритания, Польша, Канада, Литва, Франция. Против — США и Германия. Окончательных решений пока нет, но идут переговоры сразу о нескольких сферах.

В частности, обсуждается обучение солдат ВСУ инструкторами НАТО на территории Украины.

Также, по данным журналистов, ряд стран НАТО, в том числе Великобритания, Канада и Эстония, готов в будущем доставлять оружие и боеприпасы не только к границам Украины, но и дальше к линии фронта. Сейчас в нескольких западных странах разрабатывается концепция «передовой логистики».