закрыть
27 мая 2024, понедельник, 14:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

BILD: НАТО может закрыть небо над Западом Украины

1
  • 27.05.2024, 12:38
  • 2,446
BILD: НАТО может закрыть небо над Западом Украины

Инициатор расширения ПВО — Польша.

НАТО обсуждает возможность взять под защиту небо над Западом Украины. Инициатором «расширенной ПВО» выступает Польша, но окончательного решения пока нет, сообщает Bild в понедельник, 27 мая.

Издание пишет, что некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Киева и действовать непосредственно на территории Украины.

За расширение помощи выступают Эстония, Великобритания, Польша, Канада, Литва, Франция. Против — США и Германия. Окончательных решений пока нет, но идут переговоры сразу о нескольких сферах.

В частности, обсуждается обучение солдат ВСУ инструкторами НАТО на территории Украины.

Также, по данным журналистов, ряд стран НАТО, в том числе Великобритания, Канада и Эстония, готов в будущем доставлять оружие и боеприпасы не только к границам Украины, но и дальше к линии фронта. Сейчас в нескольких западных странах разрабатывается концепция «передовой логистики».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Четыре источника» и визит в Беларусь
«Четыре источника» и визит в Беларусь Виталий Портников
Сигналы и знаки
Сигналы и знаки Ирина Халип
Генералов берут пачками
Генералов берут пачками Владимир Пастухов
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО
Пример для Беларуси: как Финляндия вошла в НАТО Кари Люхто