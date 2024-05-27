В Беларуси будет жарко
- 27.05.2024, 12:49
- 1,560
До +30°С.
Синоптики рассказали о погоде в Беларуси. Во вторник преимущественно без осадков. Утром и днем переменная облачность, преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер при грозах порывистый.
Ночью +10..+16°С, днем +25..+30°С.
29 мая ночью местами по северу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы.
Ночью +10..+16°С, днем +23..+30°С.
30 мая кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью +10..+16°С, днем +21..+28 °С.