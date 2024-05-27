В Беларуси будет жарко 27.05.2024, 12:49

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До +30°С.

Синоптики рассказали о погоде в Беларуси. Во вторник преимущественно без осадков. Утром и днем переменная облачность, преимущественно по северной половине страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер при грозах порывистый.

Ночью +10..+16°С, днем +25..+30°С.

29 мая ночью местами по северу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах прогремят грозы.

Ночью +10..+16°С, днем +23..+30°С.

30 мая кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью +10..+16°С, днем +21..+28 °С.