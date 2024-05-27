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Нападет ли Китай на Тайвань в июне?

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  • 27.05.2024, 12:53
  • 4,458
Нападет ли Китай на Тайвань в июне?
Колаж: Телеграф

Пекин очень спешит.

По СМИ несутся новости, что Китай может напасть на Тайвань в июне.

Реально ли это? Да, но точно не сейчас.

Сперва Китаю нужно, чтобы Россия заморозила войну в Украине. Это позволит ей накопить военно-технические ресурсы.

Кроме того, им надо укрепить свой флот и армию. Именно поэтому они пытаются увеличить флот авианосцев.

Без этого у них нет никаких шансов.

Но Китай очень спешит. Почему? Во-первых, у них продолжается рецессия в экономике.

Во-вторых, потому что Япония на днях объявила мобилизацию экономики и увеличение армии.

Еще пару лет — и для нападения на Тайвань будет поздно.

Вот поэтому они и публично делают резкие заявления, которые в ближайший год вряд ли превратятся в реальные боевые действия против Тайваня.

Виктор Таран, «Фейсбук»

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