Умный конь королевского гвардейца стал звездой Сети 27.05.2024, 12:55

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Животное умеет общаться с детьми.

Немало людей, приезжающих в Лондон (Англия), идут посмотреть на знаменитую королевскую конную гвардию, пишет 120.su.

Тут даже непонятно, кто больше всего привлекает народ — сами гвардейцы или лошади, на которых они восседают. Однако, с лошадями стоит держать ухо востро, ведь животные есть животные, и они вполне могут куснуть не понравившегося туриста, а то и лягнуть. Например, конь по кличке Арни уж точно не остановится перед хулиганством, если ему не понравится человек, уж слишком к нему приблизившийся.

Зрителям в интернете очень понравилась короткая подборка сюжетов, которая показывает выходки Арни, но в то же время демонстрирует, что умный конь не способен обидеть ребёнка. Если других туристов конь без зазрения совести отгоняет, то малышу, сидевшему на руках у папы, он дал себя потрогать. Такое выборочное отношение тронуло людей.