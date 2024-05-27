Суд прекратил производство по делу о банкротстве компании «Трайпл» 3 27.05.2024, 12:58

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Но ставить точку в этой истории рано.

Дело об экономической несостоятельности компании «Трайпл», основанной Юрием Чижом, прекращено. Но ставить точку в этой истории рано, пишет портал ibMedia.

В июле 2021 года «Трайпл» был признан банкротом Экономическим судом Минска. Суд открыл процедуру санации для погашения кредиторской задолженности и восстановления платежеспособности. В середине мая 2024-го суд рассмотрел возможность прекращения производства по делу после выполнения управляющим мероприятий, которые позволили сохранить трудовой коллектив и продолжить финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

Активы «Трайпла» на 31 марта 2024 года превышали размер кредиторской задолженности более чем на 45 млн рублей и составляли 147,2 млн рублей. Общий размер непогашенных требований кредиторов оценивался в 137,3 млн рублей.

Управляющий «Трайпл» заявил, что должник имеет достаточно имущества для погашения задолженности перед кредиторами и способен вести хозяйственную деятельность, сохраняя трудовой коллектив. В свою очередь представители российской компании «СтандартИнвест», владельцем которой указан сын Чижа Владимир, считали, что отчет управляющего по итогам санации не может быть утвержден судом, так как нет признаков восстановления платежеспособности «Трайпла» и просили открыть в отношении должника ликвидационное производство. Но суд отказал в жалобе.

Еще 10 лет назад «Трайпл» был крупной структурой с активами в 30 отраслях экономики, но проблемы у холдинга начались в 2015–2016 годах после конфликта Юрия Чижа с партнерами. В начале 2023-го бизнесмен получил 3,5 года лишения свободы за легализацию средств, полученных преступным путем, и мошенничество.

Но он вышел на свободу, так как ему зачли в срок наказания то, что он уже отсидел, и применили амнистию. Имущество и деньги сооснователя «Трайпла» также освободили от ареста, но Юрий Чиж лишился большей части активов: часть перешло государству, часть была проданы на торгах в рамках исполнительного производства, в придачу владение некоторыми предприятиями укрепилось за детьми и бывшей женой Чижа.

Известно, что Юрий Чиж выкупил компанию у российского композитора Виктора Дробыша, а также вернул под свое управление главный актив семьи в России.

Как отмечает ibMedia, решение Экономического суда Минска по санации «Трайпла» еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. В придачу, споры по активам между Юрием Чижом и его детьми, бывшей женой и некоторыми партнерами до конца не урегулированы