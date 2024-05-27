Как белорусам сэкономить в супермаркете 1 27.05.2024, 14:36

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Восемь способов.

Пишите списки

Поход в магазин лучше планировать заранее. Составьте список базовых продуктов, пусть он висит на видном месте дома. А перед походом в магазин на основании его составьте другой список — того, что необходимо купить именно сегодня. И возьмите его с собой, пишет «АиФ».

Это позволит вам, толкая тележку, не ломать голову над вопросом: есть ли в холодильнике молоко, творог или сливочное масло?

Не забывайте подкрепиться

Это в гости надо ходить голодным, а в супермаркет лучше — сытым. Так можно избежать ненужных покупок, сделать которые вас надоумит не головной мозг, а пустой желудок.

Старый психологический трюк, который, однако, работает! Кстати, и попить перед выходом не забудьте. Не придется покупать в магазине лишнюю бутылочку воды.

Не ведитесь на желтые ценники

Последние годы приучили посетителей супермаркетов смотреть не только на сумму, указанную на ценнике, но и на цвет самого ценника. Все прекрасно знают: желтый цвет означает скидку. А теперь подумаем, что означает скидка? Возможно, это небольшое лукавство сетевых магазинов: цену оставили старую, а цвет поменяли. Другой вариант: может быть так, что срок годности товара подходит к концу. Если это так (см. упаковку), то небольшое количество товара взять можно, но жадничать не стоит — вдруг испортится?

Покупайте то, что нужно вам, а не магазину

Помните: то, что хочет продать вам супермаркет, как правило, расположено на средних полках, то есть на уровне глаз. Возможно, то, что нужно именно вам, стоит поискать на самом верху или ближе к полу.

Так что не стесняйтесь приседать или вставать на цыпочки.

В упаковке дороже

Замечали: одни и те же, условно говоря, томаты черри в магазинах встречаются на развес и на пластмассовой подложке. Можете проверить: развесные стоят меньше. Как минимум — на стоимость упаковки. То же касается сырной и колбасной нарезки.

Не ленитесь сами фасовать и взвешивать товар.

Закажите доставку

В ковидные времена практически у всех сетевых магазинов появилась служба доставки товаров. Она, как правило, бесплатная. К тому же при заказе онлайн у вас не будет соблазна схватить с полки что-нибудь лишнее.

Плюс к этому при его оформлении вы видите итоговую цену. Если она вас неприятно удивит, всегда можно отказаться от лишних покупок.

Программы лояльности

Решительно все сетевые супермаркеты имеют свои программы лояльности и скидочные карты для постоянных клиентов. С одной стороны, они привязывают вас к одному ретейлеру, с другой — чем больше покупаете, тем больше скидка.

Выберите «свою» сеть и пользуйтесь бонусами ее программы лояльности.

Экономия может быть весьма ощутимой.

Получите кешбэк

Многие банки начисляют кешбэк за оплату покупок. Само собой, оплачивать их надо картой того самого банка.