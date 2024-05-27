«80% башкир поддерживают идею независимости» 2 27.05.2024, 14:56

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Восстанет ли Башкортостан?

Руководитель комитета Башкирского национального движения за рубежом Руслан Габбасов в интервью NV рассказал, что полномасштабное вторжение России в Украину усилило стремление к независимости в Башкортостане.

После начала большой войны общество в Башкортостане раскололось: многие люди, склонные поддаваться российской пропаганде, поверили в нацизм в Украине, и, в то же время, в протестной части общества появилось больше сторонников выхода республики из РФ, которые ранее готовы были удовлетвориться расширенными полномочиями в составе России.

«Если еще два года назад, башкирский народ слова о независимости воспринимал скептически, смеялись, не верили, то сегодня достаточно большое количество людей переходит на нашу сторону и считает, что только независимость спасет народ. Среди них много деятелей культуры и науки. Они не могут говорить о своей позиции открыто, но в индивидуальных разговорах поддерживают идею независимости», — отметил башкирский активист.

По его словам, это дает хорошие перспективы, поскольку сторонники независимости Башкортостана имеют опору внутри народа.

«Если брать башкир, то примерно 80% поддерживают идею независимости Башкортостана, среди татар — около половины положительно относятся. Что касается русских, то, конечно, более 80% не поддерживают идею независимого Башкортостана. Поэтому ситуация неоднозначная», — сказал Габбасов.