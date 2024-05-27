Расстрел «вагнеровцев» в Челябинске: что известно на данный момент 27.05.2024, 15:11

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Улицы российского города патрулируют автоматчики.

Управление Следственного комитета РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213 УК), после массовой драки со стрельбой, произошедшей в Челябинске. Об этом вечером 26 мая сообщила пресс-служба СК. В ведомстве заявили, что «участники конфликта на почве личной неприязни открыли стрельбу из травматического оружия по оппонентам, пострадавшим потребовалась медицинская помощь», пишет «Медуза».

По данным СМИ, драка произошла 25 мая в одном из дворов в Ленинском районе Челябинска. Очевидцы сняли происходящее на видео. Судя по опубликованным кадрам, не менее 15 человек, предположительно, бывшие наемники ЧВК Вагнера, участвовавшие в войне в Украине, положили на асфальт несколько молодых мужчин и избили их, в том числе палками. Затем, следует из видео, на место происшествия прибыла группа молодых людей в черной одежде, которые открыли стрельбу, а «вагнеровцы» попытались скрыться.

Как заявил 74.ru один из бывших наемников ЧВК Вагнера, участвовавший в драке, конфликт произошел из-за того, что двое людей обстреляли из травматического оружия участника войны и его девушку. Baza пишет, что 21-летнего Артема (его фамилия не приводится) избил 18-летний Роман (фамилия тоже неизвестна), когда увидел его со своей бывшей девушкой, 18-летней Ангелиной.

По другой версии, которую приводит 74.ru, этот конфликт произошел из-за того, что молодые люди пытались познакомиться с девушкой. Baza не сообщает, что в этом случае произошла стрельба, но 74.ru опубликовало фотографию, на которой, как утверждается, показаны последствия нападения, на снимке видны две травмы. Пострадала ли в этом случае девушка, доподлинно неизвестно, никаких фотосвидетельств нет. По информации Baza, Ангелина обратилась за помощью к своему отцу, 42-летнему Александру, который ранее служил в ЧВК Вагнера, а тот вместе с друзьями пришел на встречу с Романом.

Источник 74.ru заявил, что участники конфликта «приехали наказать», но не собирались никого убивать. «Но бдительные родственники этих негодяев вызвали не полицию, а друзей своих. Те приехали с оружием, и уже боевым», — утверждает собеседник издания. По его словам, пострадавшие получили огнестрельные и травматические ранения (информация об огнестрельных ранениях не подтверждена другими источниками).

Прибывшие полицейские задержали троих человек, в том числе одного несовершеннолетнего, пишет Baza. Источник 74.ru утверждает, что полицейские задержали тех, кто вступился за участника войны, позже их отпустили. В ГУ МВД Челябинской области сообщили, что установлены и задержаны все участники конфликта. После случившегося в Челябинске усилили режим работы сотрудников Росгвардии и МВД, они начали патрулировать улицы с автоматами.