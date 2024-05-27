Лучшим бомбардиром чемпионата Испании по футболу стал украинец 27.05.2024, 15:26

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Артем Довбик

Он забил 24 мяча.

Украинский нападающий испанской «Жироны» Артем Довбик стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании по футбола сезона-2023/24, заключительные матчи которого были сыграны вчера.

На счету Довбика 24 забитых мяча, что стало лучшим показателем в турнире. На втором месте оказался нападающий«Вильярреала» Александер Серлот с 23 голами, а замкнули тройку голеадоров Примеры Джуд Беллингем из «Реала» и Роберт Левандовски из «Барселоны», которые забил по 19 мячей.