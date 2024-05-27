Forbes: Украинские военные устанавливают собственную броню на американские танки Abrams 27.05.2024, 16:01

Воины нашли способ решения проблемы с беспилотниками РФ.

Соединенные Штаты передали Украине 31 танк М-1А1 Abrams. Ими оснащен один батальон 47-й отдельной механизированной бригады украинской армии, ведущей оборонную кампанию к западу от Авдеевки на востоке Украины.

В течение нескольких месяцев ожесточенных боев 47-я механизированная бригада потеряла восемь из 69-тонных четырехместных танков М-1 — преимущественно из-за российских беспилотников.

Теперь бригада нашла способ решения проблемы с беспилотниками: она использует клетки для защиты танков, которые могут помочь взорвать приближающиеся российские беспилотники на безопасном расстоянии, сообщает Forbes (перевод — zn.ua).

Потери в районе Авдеевки заставили бригаду вывести уцелевшие танки в конце апреля, утверждало агентство Associated Press со ссылкой, в частности, на адмирала ВМС США Кристофера Грейди, заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов США. Один из украинских членов экипажа танка две недели спустя признал, что бригада могла бы использовать М-1 по-другому, будь они лучше защищены от взрывоопасных российских беспилотников.

- Армия США решила эту проблему в своих новейших M-1A2, добавив дополнительную "пассивную", то есть нереактивную, броню в башню. Но эта броня, вероятнее всего, содержит обедненный уран, который США не экспортируют в соответствии с политикой, — отмечает Forbes.

Прежде чем отправить M-1A1 в Украину, Пентагон заплатил подрядчикам, чтобы те разобрали башни танков, удалили уран и заменили его вольфрамом.