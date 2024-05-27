Популярный польский банк стал блокировать белорусам доступ к онлайн-аккаунтам 4 27.05.2024, 16:46

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Что случилось?

Польский банк Santander выпустил «внутренний документ», согласно которому гражданам Беларуси без предварительного уведомления блокируют доступ к мобильному приложению банка и онлайн-банкингу, сообщил телеграм-канал «Белорусы в Польше».

По словам белорусов, столкнувшихся с такой блокировкой, доступ к аккаунту можно разблокировать, если принести в отделение банка вид на жительство в Польше или в странах ЕС, действительный в течение ближайших 12 месяцев.

По имеющейся информации, блокировка связана с новыми правилами, которые польские власти приняли на днях для граждан Беларуси и России.

Сейчас деньги на счет все еще можно получать, но снимать их можно только в отделении банка. Популярная в Польше система мобильных платежей BLIK у некоторых пользователей также недоступна. Перевод злотых в другой банк возможен с комиссией 10 злотых (около 2,5 евро), в иностранной валюте комиссия больше.

Для разблокирования счета необходимо показать пластиковое свидетельство о наличии ВНЖ. Штампа в паспорте о том, что документы находятся на рассмотрении, или даже бумаги, что принято соответствующее решение, будет недостаточно.

Кроме того, по словам консультантов Santander, эти нововведения затронут все банки, в которых до сих пор счета белорусам открывали просто по паспорту.