Крымский мост надо «уподводнить»: сколько для этого нужно ATACMS 2 27.05.2024, 16:55

1,874

Анализ полковника ВСУ.

Украина может уничтожить Крымский мост, если будет иметь не менее 200 ракет ATACMS. При этом нужно нейтрализовать российскую ПВО и топить каждое судно, которое будет направляться на ремонт моста. Об этом в интервью «Главреду» рассказал полковник ВСУ, военный аналитик Петр Черник.

«Я не знаю, что будет с Крымским мостом, но уверен, что его надо уподводнить. Почему его не уничтожают именно сейчас? Потому что действия, которые могут быть направлены на его поражение, не приведут к нужному эффекту», - пояснил он.

Черник отметил, что попадание одной ракеты ATACMS в Крымский мост не приведет к желаемым результатам. За несколько недель оккупанты отремонтируют такое повреждение, поэтому нет необходимости использовать ракету стоимостью 1,5 млн долларов.

«Крымский мост - большое сооружение длиной 18 км, и, чтобы его разрушить и сделать полностью непригодным к эксплуатации, нужно разбить несколько секций моста, 300-400 метров. Чтобы разбить 300-400 метров, надо использовать 70-80 ракет ATACMS и Storm Shadow в смешанном цикле», - сказал полковник ВСУ.

По его словам, также обязательно нужно осуществить атаку сотней беспилотников, чтобы нейтрализовать зенитно-ракетное прикрытие. Черник отметил, что самое главное - топить каждую баржу, которая будет направляться на ремонт моста.