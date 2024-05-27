«Радости моей не было предела» 27.05.2024, 17:14

Белорусские пенсионеры рассказали, зачем им свой домик в деревне.

BAR24 поговорил с пенсионерами-дачниками и узнал, зачем нужен свой домик в деревне, что они там выращивают и как проходит их дачный сезон.

На лето перебираюсь жить на дачу

Светлана Анатольевна Хомич, в этом году отметит 80-летие:

– Дача у нас появилась более 40 лет назад, в 1982 году. Мы с мужем работали на заводе «Торгмаш». И завод выделял для своих работников участки под дачи в Полонке.

Вспоминая те времена, скажу – было трудно. Работа, маленькие дети и дача. За выходные в дачный сезон надо было успеть все: и на дачу съездить, и квартиру убрать, и другие домашние дела сделать.

Добирались на дизеле, в котором на дачи ехал весь город. Сложность была и в том, что около 20 лет на участке не было домика. Стоял сарайчик для инвентаря, где можно было укрыться от дождя или солнца. Поэтому ездили туда-обратно в субботу и воскресенье. Работать было не тяжело, молодые тогда были. А вот добираться – то еще приключение.

Не смотря на трудности, все равно ездили. Для нас это была смена обстановки и конечно, большая помощь. В 80-90-е годы времена были сложные, и заготовки со своего огорода очень выручали. Ставили разные салаты, огурцы, помидоры, кабачки, компоты и варенья.

В конце 90-х построили домик. Через пару лет мы с мужем пошли на пенсию и на даче стали оставаться неделями. Четыре года назад не стало мужа. И сейчас на лето я перебираюсь жить на дачу. Приезжаю в город раз в месяц, чтобы заплатить за квартиру и сделать какие-то покупки. Продукты почти не беру с собой из города. Многое можно купить в автолавке, которая приезжает два раза в неделю. Или пройтись в деревенский магазин, где тоже хороший выбор.

Когда живешь на даче – никуда не спешишь. Я сама себе устанавливаю режим работы и отдыха, чтобы получать удовольствие.

Выращиваю огурцы, помидоры, перец, кабачки, тыкву, фасоль, лук, чеснок, укроп и другую зелень. Конечно, все это можно купить в магазине. Но на одну пенсию много не купишь. Кроме урожая овощей дача дает мне отдых на природе и приятное общение.

Рассаду выращиваю сама. В мае высаживаю помидоры, перцы и огурцы в теплицу, чтобы уже в июне получить первый урожай.

Опыта работы в огороде у меня не было, пока не появилась дача. Даже сейчас часто спрашиваю совета у более опытных дачников. Делаю по принципу: посадила, полила, удобрения добавила, по возможности прополола – так и растет. За большими результатами не гонюсь. Хотя были необычные урожаи. Как-то выросло 11 тыкв. Огромные были, не обхватить руками и очень сладкие. Пару лет назад было много больших сочных перцев и помидор. Самые большие перцы весили полкило. А помидоры – по 450 г.

Закаток и сейчас делаю много. Например, в прошлом году огурцов поставила 30 литровых банок. Перца и томатов тоже было по 20 банок. Ставлю еще салаты из кабачков и обязательно мое любимое лечо из перца. Закатываю рассольник с борщом, чтобы зимой быстро сварить супчик.

Половину закаток раздаю дочкам и внукам. У них своей дачи нет. Они помогают по мере возможностей. Дочки приезжают почти каждые выходные.

На участке есть яблони, груши, вишни, слива и виноград. Раньше делали варенья, компоты. Сейчас кушаем все свежее, часто раздаю родственникам. Замораживаю виноград, вишню, чтобы зимой тоже были фрукты в рационе.

Дача для меня отличная альтернатива курортному отдыху. Чтобы поехать на юга или за границу отдохнуть, пенсионерке денег не накопить.

Зимой жду с нетерпением, когда наступит дачный сезон. В нашем дачном поселке очень много пенсионеров – работников «Торгмаша». Вместе проводим время, ходим в гости друг к другу, помогаем с посадкой, советуемся. Можем и праздники отметить. На даче у нас жизнь кипит.

Пока приезжаю – продолжается жизнь моей семьи

Ирина Александровна Ширко, 77 лет:

– Моя дача – это родительский дом в деревне Старые Войковичи Барановичского района. Там родились я и моя сестра. После школы мы с сестрой разъехались. Я после окончания Минского пединститута работала до пенсии в Барановичах в школе учителем английского и испанского.

Каждый год, ни смотря ни на что, еду на свою малую родину. Не могу назвать это место дачей. Для меня это родительский дом. Пока я приезжаю, ухаживаю за домом и участком – мне кажется, что продолжается жизнь моей семьи.

Наша деревня, как и многие другие, вымирает. Раньше здесь была жизнь. Деревня основана родственниками – четырьмя братьями и сестрой. Здесь жили 20 семей, которые так или иначе были родственниками. Такое семейное гнездо. Около 60 лет назад дети разъехались в разные города. Старшее поколение доживало. Сейчас уже почти никого нет.

Для себя я решила: пока живу и есть силы – буду приезжать.

Я живу одна. Стараюсь поддерживать порядок в доме и на участке. Сестра с семьей и внуками живут в Минске. Они не приезжают, потому что далеко и нецелесообразно.

Конечно, одной очень сложно. Помощи ждать не откуда, рассчитываю на собственные силы. Соседей нет. Только один мужчина, которому 65 лет, постоянно проживает в деревне. Он помогает покосить или что-то спилить, прибить. Еще в деревню приезжает несколько человек на дачи. Поэтому в глухой деревне тяжело и страшно. Мало ли что может случиться. Сюда и скорая помощь быстро не приедет.

И других минусов много. Автобус ходит редко, только утром и вечером. До деревни еще 3 километра идти пешком. Пока была помоложе, не так ощущалось. Сейчас с каждым годом все тяжелее приезжать. И особенно увозить то, что выросло на огороде.

Нет удобств в доме, колодец с водой далеко. Особенно это ощущается, когда надо поливать огород.

Поэтому последние лет пять стараюсь много не садить. По минимуму. Пару огурцов, 10 кустов томатов, немного перца, капусту брокколи, зелень – чтобы кушать свои овощи летом и осенью. Стараюсь больше выращивать зелени: петрушку, укроп, базилик, салаты разных сортов. Ем ее потом круглый год, поддерживаю иммунитет.

Еще высаживаю много цветов. Они доставляют мне особую радость, когда зацветают. Цветы – мое хобби, и ради этого я тоже приезжаю в деревню. Каждый год стараюсь посадить новый сорт, чтобы посмотреть, что же получится.

Сейчас какие-то особенные культуры не выращиваю. А вот лет 30 назад я начала садить капусту брокколи и брюссельскую. Тогда это было в диковинку. Их даже не было в магазинах. Для меня это были и остаются самые лучшие сорта капусты, которые я выращиваю. Белокочанную капусту и в магазине купить можно. А вот такие сорта, если и продают, то дорого.

Закатки практически не ставлю. Минимум 10 баночек, чтобы было чем угостить, если приедут внучатые племянники в гости. Мне одной много не нужно. И я не люблю консервированные продукты. Лучше зимой купить свежие овощи. Могу позволить себе такие покупки. А вот яблоки из магазина не ем совсем. Только из своего сада. Ягоды смородины и сливы замораживаю. Зимой кушаю их с творогом или кашей.

Никогда не считала сколько трачу на поездки и на то, чтобы вырастить урожай. Конечно, это недешево. Надо признаться, что огород я сажу для того, чтобы был смысл приезжать. Приеду на пару дней, наведу порядок в огороде, в доме и еду в город. Ну и, конечно, приятно кушать свои свежие овощи, зелень, фрукты и ягоды.

Дача для меня – не экономия и труд, а отдых и занятие по душе

Тамара Алексеевна Мушкевич, 75 лет:

– Я выросла в деревне под Псковом. И мне всегда очень хотелось иметь собственный дом. Приехала в Барановичи в 1970 году работать по распределению, вышла замуж и осталась здесь жить.

В 1988 году появилась дача. На заводе «Торгмаш», где мы с мужем работали, раздавали участки под дачи. Радости моей не было предела. Но потребовалось много усилий и времени, чтобы построить дом, привести участок в порядок.

Тогда стройматериалов было не достать. Через знакомых купили сруб дома. Земля на участках была очень плохая – лес и болото. Много перекапывали, удобряли. Два наших сына, которым тогда было 13 и 6 лет, с энтузиазмом помогали строить и приводить в порядок участок.

В течении двух лет построили дом. Стали выращивать огородные культуры. Первые пять лет на дачу приезжали не каждые выходные. Работа и дети отнимали много времени и сил. Тогда принцип был такой – что посадили, то и выросло.

Времена были сложные, в магазинах с продуктами тяжело. Поэтому садили все и много: огурцы, помидоры, морковь, свеклу, картошку, кабачки, лук и чеснок. Зимой очень выручали заготовки, которые ставили в больших количествах.

Сыновья, пока жили с нами, помогали. Выросли, женились, разъехались. Но по возможности помогают и сейчас. Что-то привезти или увезти, вскопать или дом привести в порядок, что-то прибить. А в остальном справляемся сами с мужем.

Сейчас на даче бываем наездами. Можем дня 3 или 5 побыть, потом на пару дней едем в город. Огород на мне, а муж поливает и занимается домом, теплицей.

Мой день на даче начинается в 6.00-6.30. После завтрака иду в огород, пока солнышко невысоко. Два-три часа уделяю грядкам. Пополоть и убрать, окучить или подвязать. Остальное время для себя – отдыхаю, читаю или хожу в гости к соседям. Если есть желание, могу и вечером в огород сходить на часик. Работаю только в удовольствие.

Внуки каждый год гостят у нас на даче. Младшему сейчас 8 лет. Ему нравится изучать и рассматривать паучков, червячков, посадить и вырастить свой кабачок. Внучка постарше, которой 14 лет, приезжает с подружками, гуляют по лесу или возле озера.

Урожайный у нас каждый год. Не было такого, чтобы покупали что-то для зимних заготовок. Кроме сахара, соли, уксуса и масла подсолнечного, конечно. До глубокой осени кушаем свои овощи и фрукты. Морковки, лука, чеснока, картошки хватает до весны.

Несколько лет назад был урожайный год на помидоры. Выросли очень большие и много. Специально взвешивала. Самый большой завесил 500 г. Раздавали тогда всем соседям.

Лет 10 назад поставили теплицу, в которой выращиваем помидоры и перцы. А пару лет назад у меня появился новый сорт огурцов – «китайский». Плоды до 80 см и всегда сладкие. Их тоже высаживаю в теплице, чтобы в июне уже можно было кушать свои огурчики.

Заготовок на зиму сейчас ставим меньше. Но традиционные огурцы, помидоры, лечо из перца и ассорти из овощей закатываю каждый год. Специально для детей и внуков выращиваю маленькие помидорчики и ставлю на зиму.

Я всегда любила землю, ведь выросла в деревне. И никогда не считала, сколько стоит вырастить овощи на своем участке. Дача для меня – не экономия и труд, а летний отдых и занятие по душе. Смотрю как растет и созревает помидор, как цветет яблоня или вишня, глаза радуются. Плюс красивая природа, рядом лес, где есть грибы и ягоды, озеро. Общение с друзьями-дачниками тоже приносит позитив.