В Польше ограничат передвижение российских дипломатов 27.05.2024, 17:45

Фото: Charter97.org

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что Варшава введет ограничения на передвижение работников российского посольства на польской территории.

Об этом он сказал 27 мая после встречи глав МИД стран Европейского Союза в Брюсселе, передает Onet.

Сикорский заявил журналистам, что Польша введет «ограничения на передвижение российских дипломатов в нашей стране», которые будут касаться и посольства, и консульского персонала России в Польше.

Он пояснил, что российским «дипломатам» позволят передвигаться только в пределах Мазовии (территории на востоке Польши. – Ред.), а консулам – только в тех воеводствах, где они находятся в должности. Исключение сделают для главы посольства, добавил глава польского МИД.

«Другие страны уже имеют такие правила, и мы надеемся, что другие последуют нашему примеру», – подчеркнул Сикорский.

Глава польской дипломатии не уточнил причин такого шага, но отметил, что у Варшавы есть доказательства причастности Москвы к санкционированию диверсий: «Мы надеемся, что Российская Федерация воспримет это как очень серьезный предупредительный сигнал».