Участники «Би-2» получили гражданство Молдовы 27.05.2024, 18:05

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Указ о предоставлении гражданства подписала президент Молдовы.

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства участникам «Би-2». Паспорта получили в том числе бас-гитарист Максим Андрющенко и менеджер коллектива Алексей Левченко, а также члены их семей, следует из документа.

Основных участников группы, Шуры (Александр Уман) и Левы (Егор Бортник) в списке нет.

Остальные участники группы подали документы на получение паспорта Молдовы в апреле.

«Би-2» — рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске. Основатели и бессменные участники — Шура Би-2 (гитара, вокал) и Лева Би-2 (основной вокал). В 2023 году участники группы эмигрировали в Израиль. 25 января 2024 года группу Би-2 в полном составе задержала полиция Таиланда. Российский консул настоятельно требовал выдачи участников ансамбля в Россию. Благодаря вмешательству международных сил удалось не допустить их выдачи.