В Беларуси провели централизованный экзамен 27.05.2024, 18:24

На него пришли свыше 55,5 тысячи человек, 12 человек не явились из-за призыва в армию.

В Беларуси сегодня, 27 мая, проходил централизованный экзамен по учебным предметам по выбору. Участвовали десятки тысяч вчерашних школьников, в организации задействовали тысячи педагогов, сообщили в Министерстве образования.

Для участия в ЦЭ 27 мая были зарегистрированы 55 667 учащихся, из них 55 516 смогли приступить к выполнению заданий. Больше всего людей зарегистрировалось на ЦЭ по математике (35,4%), биологии (18,1%), обществоведению (15,5%).

Экзамен проводился в более чем 2,7 тысячи аудиторий, к его проведению привлекли свыше девяти тысяч педагогов.

Из 151 не явившегося на ЦЭ 50 (33,1%) не пришли из-за болезни, 12 (7,9%) были призваны в армию, четверо (2,6%) отсутствовали из-за международных соревнований. Остальные 85 (56%) не явились из-за иных причин, сообщили в Минобразования.

Из аудиторий за время ЦЭ удалили шесть человек: трех за использование телефона, двух из-за шпаргалок, а одного — за вынос задания из класса. Не завершили ЦЭ по состоянию здоровья восемь учащихся.

Результаты первого ЦЭ станут известны не позднее 10 рабочих дней. «В течение 10 рабочих дней будут обнародованы результаты по централизованному экзамену, как мы и обещали. В своем личном кабинете после сканирования всех работ ребята увидят бланки своих ответов, смогут проанализировать, насколько хорошо они выполнили задания, а также сравнить с той оценкой, которую получат уже официально через свое учреждение образования», — рассказал министр образования Андрей Иванец.

Напомним, во время январского репетиционного централизованного экзамена на 100 баллов экзамен сдали 223 учащихся, а на ноль баллов — 35 учащихся, то есть в шесть раз меньше.

В этом году система перевода баллов на ЦЭ и ЦТ остается прежней: таблицы соответствия первичных и тестовых баллов централизованного тестирования есть в открытом доступе на сайте Министерства образования и РИКЗ. Меняться они не будут.

Но одна новация все-таки появится: каждый абитуриент, который будет сдавать ЦЭ или ЦТ, увидит в личном кабинете размещенную копию своей работы. Теперь не будет необходимости запрашивать информацию в министерстве или РИКЗ. К моменту выдачи сертификата желающие смогут проверить правильность результата.