Белорус отправился покорять Африку на велосипеде 27.05.2024, 18:40

Без паспорта и денег.

Двадцатидвухлетний Егор Шичко уже пятый месяц путешествует по Африке на велосипеде. За плечами белоруса более 6 тысяч километров по Эфиопии, Кении, Танзании, Замбии и Намибии. Свои приключения парень описывает в блоге — иногда очень подробно, иногда замолкая на недели. Белорус собрал коллекцию чуть ли не всех стереотипных бед, подстерегающих туристов в Африке, — от ограбления до угрозы убийством. Но парень не унывает. Даже оставшись без паспорта и денег, он продолжает крутить педали и погружаться в специфику местной жизни, пишет «Онлайнер».

Почему в Африку?

О путешествии на Африканский континент Егор Шичко начал мечтать еще в 2019 году. Тогда его вдохновили книги «Вокруг света на велосипеде» Егора Ковальчука и «Сквозь Африку. Заметки и размышления путешественника на деревянном велосипеде» Константина Колотова. Для понимания: Егор — профессиональный спортсмен, поэтому сомнений в том, что физически дорогу он потянет, у него не было. С 6 лет молодой человек занимался прыжками в воду, а в 16 уехал в Пекин, где участвовал в шоу развлекательного парка.

— Мы танцевали и прыгали в воду с разных высот. Еще у меня был номер Fire Dive: мой костюм пропитывали 3 литрами бензина, поджигали, и я прыгал с 10 метров в воду, — описывает свои юношеские подвиги парень.

Внезапно нагрянувший коронавирус положил конец карьере в шоу-бизнесе, и Егору пришлось вернуться домой. В Минске он занялся организацией походов и байдарочных сплавов. И продолжил активно путешествовать: совершил одиночное восхождение на Эльбрус, прошел по Ликийской и Карийской тропам в Турции. На очереди была Африка.

Подготовка

Многие знакомые пытались отговорить Егора от такого длительного и опасного путешествия. Но это было бесполезно.

— Я знал, что Африка сейчас не такая дикая, какой ее обычно представляют. Я ничего не боялся — и сейчас не боюсь. Проложил маршрут от достопримечательности к достопримечательности: вулкан Килиманджаро, Индийский океан, остров Занзибар, водопад Виктория. Затем я получил официальное сопроводительное письмо от Русского географического общества о том, что моя поездка принесет пользу науке, закупил оборудование и снаряжение. Очень помогли магазин «Веломан», который снабдил меня велосипедом Shulz, и минская компания Masey Bikepack, которая обеспечила надежными багажными сумками для велосипеда.

Изначально в свой экстремальный трип белорус планировал отправиться с другом, но тот в последний момент передумал.

— Путешественники, которые меня вдохновили, тоже путешествовали в одиночку. С кем бы они ни начинали путь, все равно оставались одни. Поэтому, честно говоря, я был готов к этому, — отмечает парень.

Изначально у Егора была идея проехать весь Африканский континент с севера на юг. Но в связи с тем, что в Судане идет война, а по соседству с Египтом также боевые действия, Егор решил начать маршрут чуть южнее — с Эфиопии. Денег, которые он взял в дорогу, должно было хватить на комфортное путешествие до июня.

Вложения на старте оказались такими:

поезд Минск — Москва — 50 долларов;

самолет Москва — Каир — Аддис-Абеба 500 долларов;

виза в Эфиопию — 170 долларов.

Кстати, визы для белоруса оказались довольно внушительной статьей расходов. В дальнейшем Егору пришлось заплатить еще 175 долларов за разрешение на въезд в другие африканские страны.

Егор взял с собой два телефона: для связи и для фотографий. Камеры у телефонов были не самые лучшие, поэтому парень решил делать ставку на съемку с дрона. В эту технику он и вложился по полной. Фильм из пейзажных африканских съемок Егор собирается сделать по возвращении на родину. А пока нам приходится довольствоваться фотографиями не очень хорошего качества.

Первые трудности

Как это часто бывает, они начались уже в аэропорту. В Аддис-Абебе Егора почему-то не хотели впускать в страну без брони жилья. Выручил быстрый букинг по интернету.

На питание с самого начала Егор не собирался серьезно тратиться. Он был готов к классическому походу: крупы, картофельное пюре в порошке, сушеное мясо. Однако газовых баллонов для горелки найти в продаже не удалось, поэтому пришлось импровизировать: есть замоченную гречку с мясом, проситься «на угли» к местным.

Со временем Егор пришел к выводу, что гораздо дешевле и удобнее питаться готовой уличной едой. В Эфиопии ему особенно понравились кукурузные лепешки, иногда с начинкой из яиц и овощей. В Кении он подсел на рис с зеленью, в Танзании — на яичницу с картошкой. В условиях экономии в Африке на еду у Егора уходит в среднем около 5 долларов в день.

Языковой барьер

Школьный английский прошел совершенно мимо Егора. Учить язык парню пришлось в Африке по ходу дела. Во многих ситуациях спасал онлайн-переводчик — и как люди раньше путешествовали без него?

— Если в начале пути я мог сказать приблизительно ничего, то сейчас даже могу поддерживать беседу. Для меня это огромный прогресс, — признается парень.

В Эфиопии, Танзании, Кении и Замбии английский язык входит в число государственных, рассказывает Егор. Не все местные владеют им хорошо, но как могут интегрируют в школьные занятия. Например, в Кенийском университете, где Егор был на экскурсии, все обучение идет на английском.

К удивлению белоруса, в пути ему часто встречались люди, которые не просто «что-то слышали о Беларуси», но даже с ходу называли столицу и в целом хорошо относились к туристу, когда слышали русскую речь.

Сразу несколько ДТП и отравление

Но все же Африка — это не самое приятное место для путешествий (особенно если ты передвигаешься на велосипеде и денег впритык). Уже на седьмой день после въезда в Эфиопию Егор столкнулся с серьезными неприятностями. На затяжном спуске велосипедисту под колеса попал ребенок. К счастью, мальчик не пострадал, зато Егор с ушибами руки и спины на 10 дней угодил в больницу. Спустя несколько недель он слег с пищевым отравлением и неделю провел под капельницей. Позже, в Замбии, случилось еще одно ДТП: парня на велосипеде сбил грузовик. Путешественник с ушибами снова оказался в больнице.

Перед вылетом в Африку Егор, конечно, оформил страховку. Однако лечили его, похоже, как местного. В силу незнания языка путешественник не разобрался в деталях. В первый раз он заплатил за лечение 3,5 доллара (10 дней госпитализации и обработка ран). Второе пребывание в больнице и лечение от дизентерии (лекарства, капельницы) обошлось в сопоставимую сумму. А в третий раз, после ДТП с грузовиком, медицинскую помощь парень получил бесплатно.

Злоключение, которое повлияло на весь дальнейший ход африканского вояжа, случилось через полтора месяца после начала путешествия. На пляже в Кении у Егора увели рюкзак с деньгами, документами и запасным телефоном. На тот момент Егор жил в городе Малинди в гостях у человека, который приютил его через платформу Couchsurfing. Товарищ пошел купаться, а Егор устроился на пляже в тени. Неожиданно кто-то вырвал рюкзак из рук.

— Угнаться за кенийцем — для белого та еще задача. Я стал спрашивать у людей: может, кто-то видел, куда скрылся похититель. Но все безуспешно. В полицейском участке мне уделили максимум внимания, но найти вора не смогли. У меня остался небольшой запас денег, который я долго растягивал. Джордж мне потом много помогал.

Что делать в Африке без паспорта?

После кражи рюкзака с паспортом Егор позвонил в белорусское посольство в Кении, чтобы узнать, как ему действовать дальше. Там сказали, что он может приехать в любой день недели и написать заявление для получения нового документа. Так Егор и поступил. Документ можно было забрать спустя полтора месяца, но столько времени в запасе у белоруса не было: «Я просто не смог бы сидеть в большом городе, где очень высокие цены на жилье и продукты». Поэтому сейчас парень путешествует с копией украденного паспорта и справкой из полиции о краже.

К слову, изготовление нового паспорта стоило 20 долларов.

— На тот момент это была чувствительная трата для меня, — вспоминает Егор. — У меня были личные деньги и счета моего туристического клуба, которыми я мог распоряжаться. Но после ограбления все счета заморозили, потому что карты были украдены. Теперь вывести деньги невозможно до моего возвращения.

Помощь пришла от белорусов, с которыми парень познакомился в пути. После ограбления он случайно пересекся с путешественницей Анной, которая сейчас совершает кругосветку автостопом. Девушка тоже из Беларуси, и через нее родным Егора удалось перевести небольшую сумму.

После кражи стало невозможно снимать жилье. Теперь денег у Егора хватает только на еду.

— Обычно до самого вечера я не знаю, где буду ночевать, все происходит спонтанно. В основном я ночую в мечетях, церквях и полицейских участках, иногда пользуюсь Couchsurfing. Бывает, что останавливаюсь в деревне, рассказываю местным свою историю и прошусь переночевать. Иногда в доме только одна комната, где на полу лежит большой матрас, и я делю его с владельцем дома. Когда люди узнают о том, что меня обокрали, то уже не смотрят как на белого, у которого можно что-то стащить. Наоборот, относятся как к своему и стараются помочь. Часто случается, что там, где я останавливаюсь, меня кормят ужином или завтраком. Мы общаемся и делимся историями, рассказываем о своих традициях и жизни.

В таком режиме на продукты и личные нужды у Егора в среднем уходит 50 долларов в неделю. Чтобы продолжить путешествие, он открыл благотворительный счет, на который подписчики перечисляют ему деньги. Снять наличные не так просто, но с помощью бесконтактной оплаты через телефон парню удается рассчитываться за продукты в магазинах.

Несмотря на все неудачи, путешественник продолжает упорно идти по заранее намеченному маршруту. Делать это без денег, правда, сложнее. Чтобы без билета совершить восхождение на гору Мера (нацпарк в Танзании), парень пошел туда ночью. С кабанами и шакалами конфликтов не случилось, но страха натерпелся.

Мечту о восхождении на Килиманджаро (стоит от 1000 долларов) осуществить пока не удалось, но белорус не теряет надежды покорить эту гору.

Стереотипы об Африке

Стереотип первый: повсеместная бедность

Из тех стран, где побывал Егор, хуже всего с этим в Эфиопии. Чем южнее, тем беднее.

— У меня было правило не останавливаться в деревнях более чем на две минуты. Потому что тебя тут же обступают, и кольцо начинает смыкаться. Ночевки — только на охраняемой территории: в полицейских участках, больницах, на территории университета, — такие правила безопасности сформулировал для себя Егор до того момента, как оказался без денег.

— Тяжело, когда дети постоянно просят денег, бегут за тобой сотни метров и кричат вслед, а ты ничего не можешь сделать, кроме как проехать мимо, — отмечает парень. — Но у меня есть и хорошая история из Эфиопии. Когда я пришел в себя после наезда на ребенка, отправился в его деревню, чтобы убедиться, что с мальчиком все в порядке. Мне показали дом, я зашел туда, поговорил с отцом. В жилой комнате были только матрас и два стула. Я предложил денег в качестве компенсации и помощи. Но тот мужчина отказался, сказал: «Ничего не надо, у меня есть дети, и я счастлив». А еще я был очень благодарен доктору в эфиопской больнице, который приносил мне еду и помог с сим-картой.

Кения и Танзания на фоне Эфиопии выглядят гораздо благополучнее. Например, почти у каждого есть телефон с сенсорным экраном. Остров Занзибар, хоть и является частью Танзании, и вовсе кажется «страной в стране»: там все устроено для богатых туристов с других материков.

Стереотип второй: в Африке стреляют

Еще один стереотип связан с частыми вооруженными конфликтами. Егору, к счастью, не пришлось сталкиваться с бандами (хотя местные о них и предупреждали). Наоборот, он был свидетелем того, что полиция и даже мирные жители всегда были готовы дать отпор бандитам.

— В Эфиопии почти все охранники ходят с автоматами. Наверное, за первые два дня в этой стране я увидел больше автоматов, чем за всю свою военную службу. Охрана, милиция и военные (их много) — все с автоматами. Периодически проезжают грузовики, полностью забитые людьми с оружием и в масках. С приходом темноты действует комендантский час, дороги перекрывают.

Стереотип третий: ужасная жара

Еще одно клише — африканская жара и пустыни. В тех странах, где путешествовал Егор, действительно было удушающе жарко. На границе Эфиопии с Сомали Егор ехал по пустыне, где дневная температура — в районе 40 градусов.

— Камера в моем колесе не выдержала и лопнула. Тут же сломался насос. И все это в центре пустыни! К моему счастью, до ближайшей деревни было 7 километров. Я добрался туда в темноте и наудачу подошел к первому же дому. Какие-то люди, зарядив автомат, направили его мне прямо в голову, стали слепить глаза фонариком, кричать. Кое-как мне удалось объяснить, что я турист. Оказалось, что меня приняли за террориста.

Егор признается: после этого случая ему сложно чувствовать себя в Африке в полной безопасности.

«Уже скучаю по дому»

Во время подготовки материала молодой человек не всегда быстро выходил на связь и даже пропадал на несколько дней. Учитывая экстремальность поездки, мы этому не удивлялись.

Первоначально у путешественника было два телефона. Один из них вышел из строя из-за серьезного дождя, второй украли вместе с портфелем. В итоге Егор все-таки нашел хорошую мастерскую, где и отремонтировал намокший телефон. В течение месяца, пока пришлось обходиться без него, белорус загружал маршрут на гаджетах в местных магазинах электроники и перерисовывал его себе в тетрадку. В той же тетрадке были номера телефонов друзей, родных и людей, повстречавшихся в пути, а также ежедневные отчеты.

Несмотря на все перипетии, белорус всегда на связи со своими родными и друзьями. Даже при отсутствии телефона Егор каждый день старается найти возможность написать отцу и на всякий случай отправить свои координаты.

К слову, родители были не очень-то рады новости об экспедиции сына в Африку. Но они все равно поддерживают его. Именно отец когда-то взял 8-летнего Егора в его самый первый горный поход. С тех пор парень не представляет свою жизнь без путешествий.

— По дому я периодически скучаю, — признается Егор. — Но родные и друзья привыкли, что я часто куда-то уезжаю на длительное время. Если бы я сейчас мог дать себе совет перед поездкой, я бы сказал единственное: «Не волнуйся, все сложится».

Последняя заметка в блоге Егора посвящена Намибии. В этой стране парню приходится непросто:

«При пересечении границы семь проколов и два раза лопнула камера, итого девять латок на два колеса. Плюс 71 километр. Сплю на заправке. Куртка рабочих заправочной станции и шапка. На улице очень холодно. На заправке ребята накормили и даже душ с горячей водой есть. Это третий душ за пять месяцев в Африке с горячей водой. Первый был в Эфиопии на третий день, второй — в Танзании на юге страны».

В ближайшее время Егор намерен продолжить путешествие по Намибии и доехать до Атлантического океана. Таким образом, он пересечет Африканский континент с востока на юго-запад. Вылет Егор планирует из Кении: там в белорусском посольстве ему нужно забрать временный документ, удостоверяющий личность. С ним он сможет сесть на самолет.

От первоначальных планов доехать до ЮАР парень отказался. Он собирается добираться обратно до Кении на попутках-фурах. Почему на фурах? Дело в том, что путешественник хочет вернуться на родину обязательно с велосипедом. Он довольно дорогой: вместе с «кастомом» к путешествию стоил больше 1000 долларов.

Егор рассчитывает, что уже к июню сможет вернуться в Минск — принять теплый душ и наконец поваляться на мягкой постели.