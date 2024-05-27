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Беларусь и РФ начали совместные учения авиации и ПВО

  • 27.05.2024, 18:49
Беларусь и РФ начали совместные учения авиации и ПВО

Учения продлятся до 31 мая.

В Беларуси начались совместные с Россией летно-тактические учения с силами ВВС и войск ПВО, они пройдут с 27 по 31 мая, сообщает Минобороны Беларуси в своем телеграм-канале.

«В период с 27 по 31 мая <...> проводится совместное летно-тактическое учение с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС РБ и ВКС ВС РФ», — говорится в сообщении.

Участники учений отработают управление разнородными силами авиации, а также их взаимодействие при выполнении учебно-боевых задач.

Основное внимание на учениях будет уделено отработке прикрытия государственных и военных объектов от ударов с воздуха.

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