Билл Гейтс рассказал, чем занять себя этим летом 2 27.05.2024, 19:02

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Билл Гейтс

В список вошли четыре книги и один сериал.

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс по старой традиции опубликовал в своем блоге список литературы на лето.

Предприниматель объяснил, что перечень книг в этом году объединила идея служения обществу.

«Я не собирался углубляться в идею служения обществу, но сегодня она, безусловно, актуальна как никогда. В то время, когда войны доминируют в заголовках газет, а наша политика становится все более поляризованной, вдохновляет ценить тех, кто помогает другим, и думать о том, как мы можем быть более щедрыми в своей жизни», — рассказал Гейтс.

Список Билла Гейтса

«Женщины» Кристин Ханны

«В этом потрясающем романе рассказывается история медсестры армии США, которая дважды служила на передовой во Вьетнаме, а затем вернулась домой в страну, сотрясаемую протестами и антивоенными настроениями. Кристин Ханна написала ряд книг, которые пользовались большим успехом, включая эту, и я понимаю почему. Это прекрасно написанная дань уважения группе ветеранов, которые заслуживают большей признательности за невероятные жертвы, которые они принесли», — пояснил свой выбор Билл Гейтс.

«Заразительная щедрость» Криса Андерсона

«Крис, который был куратором TED Talks более двух десятилетий, исследует, как интернет может усилить влияние щедрости. Он предлагает план того, как каждый, включая отдельных лиц, правительства и предприятия, может способствовать большей щедрости. Речь идет не только о даче денег; он утверждает, что нам необходимо расширить наше определение щедрости. Если вы хотите помочь создать более справедливый мир, но не знаете, с чего начать, „Заразительная щедрость“ для вас».

«Смелые новые слова» Сала Хана

«Сал — основатель Академии Хана — был пионером в области образовательных технологий задолго до появления искусственного интеллекта. Таким образом, изложенное им в „Смелых новых словах“ видение того, как ИИ улучшит образование, вполне обосновано. Сал утверждает, что ИИ радикально улучшит как результаты учащихся, так и опыт учителей, а также поможет обеспечить каждому доступ к образованию мирового уровня. Он прекрасно осознает, что инновации до сих пор оказывали лишь незначительное влияние на учебу, но приводит убедительные доводы в пользу того, что ИИ будет другим. Никто не имеет более четкого понимания будущего образования, чем Сал, и я не могу не порекомендовать „Смелые новые слова“».

«Как узнать человека» Дэвида Брукса

«Мне понравилась предыдущая книга Дэвида „Дорога к характеру“, но эта еще лучше. Его ключевая предпосылка — та, которую я больше нигде не встречал: разговорные и социальные навыки — это не просто врожденные качества: их можно изучать и совершенствовать. И он дает практические советы по тому, что он называет „громким слушанием“, практикой, которая может помочь окружающим вас людям почувствовать себя услышанными и оцененными. Это больше, чем руководство по улучшению диалога; это план более связанного и гуманного образа жизни».

В свой список на лето Билл Гейтс включил и сериал «Медленные лошади». Миллиардер объяснил, что обожает истории о шпионах.

«Я прочитал несколько романов Джона ле Карре, и два моих любимых фильма — „Шпионские игры“ и „Три дня Кондора“. Я бы поставил „Медленных лошадей“ в один ряд с лучшими из них. Это британский сериал об агентах под прикрытием, назначенных в Slough House, вымышленную группу внутри МИ-5, куда отправляют людей, когда они сильно ошибаются, но не настолько сильно, чтобы их уволили. Гэри Олдман играет главу Slough House, который, по сути, является полной противоположностью Джеймса Бонда. Он неряха и алкоголик, но потом он удивляет вас удивительными шпионскими трюками. Как и в романах Ле Карре, в „Медленных лошадях“ достаточно сложные персонажи и сюжеты, на которые нужно действительно обратить внимание, но в конце концов это окупается», — рассказал основатель Microsoft.