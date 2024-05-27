Архиепископ Тадеуш Кондрусевич возглавил богослужение после болезни 27.05.2024, 19:20

Тадеуш Кондрусевич

Фото: catholic.by

Иерарх ранее перенес инфаркт.

В воскресенье, 26 мая, архиепископ-эмерит Тадеуш Кондрусевич возглавил богослужение святой Мессы в приходе Пресвятой Троицы в Заболоти (Гродненская епархия, Радунский деканат) в приходское торжество титула костела, пишет Catholic.by.

После рукоположения епископа коадъютора Гродненской епархии Владимира Гуляя в Гродно заслуженный иерарх направился в небольшой деревенский приход в Вороновском районе, чтобы по приглашению настоятеля ксендза Генриха Яблонского разделить с местными верующими радость фестиваля.

В торжестве принимал участие также ректор Межъепархиальной высшей духовной семинарии в Гродно, ксендз-каноник Виталий Войцеховский.

В произнесенной на святой Мессе проповеди архиепископ Кондрусевич подчеркнул, что тайна Святой Троицы является «фундаментальной правдой в христианском вероучении, которую можно понять не умом, но сердцем».

«В практике повседневной жизни можно найти много образов Святой Троицы. Они несовершенны, но приближают ее тайну. Нальем в посудину воду и бросим в нее лед. Над водой всегда есть пар. Имеем пример Святой Троицы: вода, лед и пара. Одно, второе и третье — вода, но в разных состояниях», — привел пример иерарх.

«В повседневной жизни мы часто наблюдаем актуальность древнего латинского выражения «Человек человеку волк», а должен быть братом и сестрой, ведь все мы созданы по образу и подобию Божьему», — подчеркнул заслуженный иерарх.

Ранее сообщалось, что иерарх перенес операцию и инфаркт.