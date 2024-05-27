Из центра Бреста убрали «приманку для туристов» 27.05.2024, 20:21

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Вот куда она исчезла и как будет выглядеть.

С брестской улицы Советской на время убрали одну из главных достопримечательностей города, которая собирала толпы туристов, — часы, на которых указывается время зажжения фонарей. Их обновят и вернут на прежнее место уже 28 мая, сообщил телеграм-канал городского ЖКХ.

Единственное, что изменится в часах — это столб, на который крепится циферблат. Теперь он будет размещаться на пограничном столбе.

Торжественное открытие обновленной достопримечательности состоится 28 мая, в День пограничника.