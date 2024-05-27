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ВСУ дроном уничтожили российский РСЗО «Ураган» на расстоянии 25 км

  • 27.05.2024, 20:24
ВСУ дроном уничтожили российский РСЗО «Ураган» на расстоянии 25 км

Видеофакт.

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады обнаружили на огневой позиции в 25 километрах от линии фронта российскую реактивную систему залпового огня «Ураган». Уничтожением занялись пилоты ударных беспилотников тактической группы «Адам», которые с помощью FPV-дрона с мощной боевой частью успешно атаковали вражеский объект.

Украинский FPV-дрон поразил российскую систему залпового огня. Кадры уничтожения опубликовала сводная тактическая группа «Адам», передает Цензор.НЕТ.

«Детонации после поражения не было, поэтому скорее всего он уже был пустой, но учитывая БЧ на дроне, его надо будет хорошо ремонтировать», - добавили военные.

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