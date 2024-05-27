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Сколько белорусов посетили Турцию с начала года

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  • 27.05.2024, 20:50
Сколько белорусов посетили Турцию с начала года

Наши соотечественники стали чаще летать на отдых.

За четыре месяца 2024 года Турцию посетили более 47 тысяч белорусов, это на 6% больше, чем годом ранее, пишет Республиканский союз туристических организаций со ссылкой на статистику турецкого Министерства туризма и культуры страны.

Из общего числа побывавших с начала года в Турции белорусов почти 15 тысяч наших сограждан посетили страну в апреле.

Всего в Турцию за четыре месяца прибыло 10,6 млн туристов, что почти на 12% больше, чем в январе — апреле 2023 года. Пятерку лидеров возглавили немцы (1,1 млн). На втором месте — россияне (1,08 млн), на третьем — иранцы (почти 1 млн). Замыкают топ Болгария и Великобритания.

Почти половину всех иностранных гостей принял Стамбул — 5,2 млн. На втором месте — Анталья (1,84 млн).

За весь 2023 год Турцию посетили более 309 тысяч белорусов. Это на 29% больше, чем в 2022-м. Учитывая, что в прошлом году, по данным Белстата, всего выехало отдохнуть за рубеж более полумиллиона белорусов, Турция занимает у наших туристов первое место.

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