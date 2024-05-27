В Беларуси не покажут по ТВ чемпионат Европы по футболу 27.05.2024, 21:07

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

Об этом в комментарии корреспонденту «Смартпресс» рассказал первый заместитель АБФФ Андрей Василевич.

Близится старт чемпионата Европы. Ранее звучала информация о том, что на стадионе «Динамо» на больших экранах будет показываться футбол. Могут ли болельщики на это рассчитывать?

«С этим вопросом, наверное, лучше обращаться к администрации стадиона «Динамо». Однако от себя скажу следующее. На сегодняшний день, к большому сожалению, ни один оператор пока не приобрел права для транслирования матчей чемпионата Европы на территории Беларуси», – констатировал чиновник федерации.

Фактически это означает, что белорусские болельщики чемпионат Европы не увидят?

«Не увидят по телевизору. Что ж, будем смотреть его так, как и смотрели и смотрим Лигу чемпионов – через интернет-ресурсы. Это официальный сайт УЕФА и какие-то другие источники, которые наши болельщики ловко находят», – добавил Андрей Василевич.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.