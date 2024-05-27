Житель Смолевичей обмотал скотчем машину за неправильную парковку 27.05.2024, 22:04

Видео.

Необычный вариант борьбы с теми, кто любит припарковаться там, где нельзя, придумал житель Смолевичей. Увидев перед воротами собственного дома чужую машину, мужчина начал обертывать ее скотчем. А добрый сосед заснял все это на видео и выложил в тикток, пишет «Наша Нiва».

В ролике видно, как молодой мужчина в шортах меланхолично ходит вокруг автомобиля, равномерно и тщательно обматывая его клейкой лентой. Автор видео, живущий через дорогу, сразу пояснил: «Когда кто-то поставил авто на въезде в твой дом. Смолевичи».

За день ролик набрал около 756 тысяч просмотров и более 22 тысяч лайков, а также вызвал активную дискуссию на счет того, кто больше не прав.

Продолжение (и начало) истории можно узнать в другом тикток-аккаунте. Выяснилось, что водитель BMW приехала в школу на праздничную линейку племянницы. Поскольку возле учебного заведения парковочного места не нашлось, женщина решила оставить машину в частном секторе. А когда вернулась через два 2 часа увидела, что ее BMW «упакован» в целлофан и скотч.

Водитель вызвала милицию. Тем временем появилась ГАИ и выписала ей штраф за неправильную парковку. В этот момент главный герой первого ролика решил прояснить свою позицию. Мол, ему однажды так уже заблокировали подъезд и помешали выгрузить песок. Поэтому сейчас он решил отомстить за все обиды.

Силовики составили протокол и на мужчину. И предупредили, что от суммы причиненного ущерба зависит, речь будет идти об административной или уголовной ответственности.