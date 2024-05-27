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Президент Финляндии заявил, что его страна сделает все, чтобы Украина победила

  • 27.05.2024, 22:07
Президент Финляндии заявил, что его страна сделает все, чтобы Украина победила
Александер Стубб

Александер Стубб считает, что вопрос поддержки Киева должен быть в фокусе всей политики безопасности.

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что его страна сделает все для победы Украины в войне против России. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом, передает Yle.

Стубб заявил, что они также обсудили гибридные атаки России, происходящее в Грузии и важность помощи Украине. Также он назвал разговоры о вводе западных войск для поддержки ВСУ «спекуляцией».

«На данном этапе разговоры о вводе войск являются спекуляцией, и позиция Финляндии не изменилась. Финляндия сделает все, чтобы Украина победила», – заявил президент Финляндии.

Александер Стубб считает, что вопрос поддержки Киева должен быть в фокусе всей политики безопасности. Он также добавил, что Европа отстает в вопросе поставок вооружения.

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