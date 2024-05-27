В Луганске прогремели сильные взрывы 27.05.2024, 23:31

Начался пожар.

Во временно оккупированном Луганске сегодня, 27 мая, местные жители услышали несколько сильных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Остров» и местные Telegram-каналы.

В сети со ссылкой на местных жителей пишут о том, что в городе было несколько «прилетов».

Оккупанты сообщают о том, что удар был нанесен по окраине Луганска.

Также, по информации «Острова», пожар начался в районе Высшего авиационного училища штурманов.

По словам местных жителей, удар нанесли по территории Луганского авиационного ремонтного завода. Пророссийские боевики там базировались еще до начала полномасштабного вторжения. Там также была замечена военная техника РФ.