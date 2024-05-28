Дроны атаковали Подмосковье в РФ 28.05.2024, 5:01

Видео.

27 мая Балашиху в Московской области России атаковал беспилотник. Об этом губернатор Андрей Воробьев сообщил в Telegram.

Чиновник заявляет, что дрон сбила противовоздушная оборона.

«Обломки упали на частный дом. Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал», – написал он, предупредив, что жители могут и дальше «слышать хлопки».

Минобороны страны-агрессора заявило об уничтожении в это же время малоразмерного воздушного шара в Московской области.

Сотрудничающий в силовиками РФ Telegram-канал 112 публикует видео местных жителей, которые сняли движущийся в небе беспилотник.

Канал также показал фото дома, разрушенного падением БпЛА.

Telegram-канал «Осторожно, новости» разместил видео, снятое россиянкой из окна высотки в Подмосковье.

«Люди, честно, у меня руки колбасятся. Господи, так страшно еще никогда не было. Оно прям бабахнуло два раза здесь, все сигнализации сработали. Все люди с детской площадки разбежались, непонятно только, откуда бабахало... жесть», – говорит она на видео.