Умерла старейшая стюардесса мира
- 28.05.2024, 6:38
Стаж работы Бетт Нэш – почти 70 лет.
Бетт Нэш, стюардесса с самым большим стажем в мире, умерла в возрасте 88 лет после почти 70 лет непрерывной работы, пишет ВВС.
О смерти Нэш сообщил ее работодатель, компания American Airlines.
«Она начала свою карьеру в 1957 году и была занесена в Книгу рекордов Гиннеса как стюардесса с самым большим стажем работы», — сообщили в авиакомпании.
«Бетт вдохновляла поколения бортпроводников. Лети высоко, Бетт», — говорится в сообщении American Airlines.
Нэш начала работать в возрасте 21 года в компании Eastern Airlines, предшественнице American Airlines, на рейсе между Вашингтоном, округ Колумбия, где она жила, и Бостоном. Она предпочитала этот короткий маршрут, потому так она могла проводить каждую ночь дома.
Изначально она намеревалась через несколько лет сменить маршрут, но в итоге осталась, и в результате ее знали и любили все часто летающие пассажиры.
— Люди все одинаковые, — сказала она в интервью американскому CBS News в 2017 году. — Всем нужно немного любви.
По данным некоторых американских СМИ, она умерла 17 мая в хосписе. Недавно у нее диагностировали рак груди.
Ассоциация профессиональных бортпроводников, профсоюз, членом которого была Бетт Нэш, сообщила CBS, что опечалена ее смертью:
«В это трудное время наши мысли — с ее родными и друзьями. Бетт всегда будет неотъемлемой частью нашей истории, и ее не забудут».
Бетт Нэш вошла в Книгу рекордов Гиннеса как самая старая стюардесса в мире еще в 2022 году, когда ей было 86 лет.