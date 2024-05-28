Риск остаться без пенсии и отдельных товаров: что изменится в Беларуси в июне 28.05.2024, 7:39

2,766

Главные нововведения.

С 1 июня в Беларуси готовится целый ряд изменений. Сайт «Зеркало» собрал самые главные из них.

Что изменится по тарифам на ЖКУ

С 1 января этого года повысили тарифы на многие жилищно-коммунальные услуги. А с 1 июня вырастут в цене также отопление, подогрев воды и электроэнергия.

Напомним, в 2023 году с 1 июня также повышали субсидируемые тарифы на отопление и подогрев воды.

Новшества от мобильных операторов

В июне у мобильных операторов будут очередные изменения для клиентов. К примеру, компания А1 объявила, что изменит стоимость некоторых услуг. Так, с 1 июня подорожают отдельные роуминг-пакеты. К примеру, разовый взнос за услугу «Роуминг ТОП 5 ГБ» сейчас составляет 32,5 рубля, а станет — 35 рублей.

Мобильный оператор life:)

с 1 июня для оператора Mongolia Unitel LLC добавит возможность подключать роуминг-услуги и снизят цены на звонки.

Изменение по пенсиям и пособиям на детей

С 1 июля в Беларуси заработает изменение по пенсиям и пособиям на детей. Так, власти сократят список тех, кто может получать эти выплаты через почту. И хотя новшество введут больше, чем через месяц, белорусам нужно до 10 июня успеть совершить одно важное действие — открыть специальный счет в банке. Тем, кто не сделает этого, грозят временно перестать выплачивать эти деньги.

Контрсанкции Минска против некоторых стран ЕС

Чиновники расширили ограничения для импорта товаров из некоторых «недружественных» стран. Ограничения затронули в основном пять стран — Латвию, Литву, Польшу, Чехию и Эстонию.

К примеру, правительство среди прочего расширило ограничения по ввозу пива. Так, под запрет попал этот напиток из Чехии и Эстонии (из Латвии, Литвы и Польши до этого было запрещено его ввозить).

Также Минск запретил ввозить из этих пяти стран обувь — как резиновую, так и кожаную.

В этот раз в черный список также добавили некоторые косметические средства и бытовую химию. А также под ограничения попали лаки, краски, плиты, листы, пленки из пластмасс, ярлыки и этикетки из бумаги и картона, постельные принадлежности, мужская текстильная одежда, некоторая посуда. Но тут есть важный момент — некоторые товары нельзя ввозить из всех пяти стран (к примеру, головные уборы), а другие — только из отдельных.

Запрет на ввоз и продажу этих товаров заработает с 3 июня.

Успеть заплатить налоги

Белорусам надо до 3 июня заплатить подоходный налог за доходы, полученные в 2023 году.

За нарушение этого дедлайна грозит штраф. Если сумма неуплаченного (или недоплаченного) сбора превысит половину базовой величины (на сегодня это 20 рублей), то штраф составит 15% от неуплаченной суммы налога. При этом он не может быть меньше половины базовой величины. Речь идет о тех, кто успел подать налоговую декларацию за прошлый год.

Станут дороже сигареты

С 1 июня подорожают многие марки сигарет. Цены повысят все мипортеры и производители, кроме компании «Интер Тобакко».

К примеру, компания «Сентони ПРО», которая вышла на розничный рынок в марте этого года, в июне повысит цену в том числе на Pall Mall Superslims Azure (на 15 копеек — до 5,55 рубля). В продаже появятся Lucky Strike Aroma Ruby, они будут стоить 5,8 рубля.

Правительство должно к 1 июля подготовить список видов деятельности, которыми смогут и дальше заниматься индивидуальные предприниматели.

Напомним, Александр Лукашенко 22 апреля этого года подписал закон по вопросам предпринимательской деятельности. Так, чиновники урежут список видов деятельности для ИП. Тем, кто не попадет в этот перечень, придется или закрыться совсем, или перейти в юрлицо. Виды деятельности, которые смогут осуществлять индивидуальные предприниматели, до 1 июля должно установить правительство. По видам деятельности, которые не войдут в этот перечень, с 1 октября прекратят регистрацию новых ИП.