Крыс и Весельчак У снова вместе Ирина Носальская

28.05.2024, 7:45

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Зачем Путин летал к Лукашенко.

Диктатор РФ Путин на днях побывал с необъявленным визитом в Беларуси - очевидно из-за срочной необходимости. Следом за ним туда же направился новый министр обороны РФ Белоусов. Что они оба «забыли» у Лукашенко?

Крыс и Весельчак У - снова вместе

Еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда войско российских так называемых «освободителей» драпало из-под Киева, в Сети появился украинский мем: кадр из советского детского приключенческого фильма Гостья из будущего был подписан меткой фразочкой типа «Беги, преступник, беги». На той фотографии испуганные космические пираты - жалкий Крыс и упитанный Весельчак У - пытались убежать от справедливой расплаты. И, даже не читая насмешливую подпись, становилось понятно, кто есть кто на картинке.

Сейчас, похоже, прошла очередная серия этого действа: 23 мая Путин прибыл в Беларусь с официальным визитом. Самолет совершил посадку в аэропорту Минска, где Путина встретил Александр Лукашенко.

Как писало белорусское агентство БелТА: «Вечером по прилету Владимира Путина президенты обсудят вопросы безопасности, а 24 мая посвятят экономической тематике с участием чиновников».

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «пространное общение» Путина и Лукашенко состоится в этот же день вечером, а в пятницу «будет целый день официального визита».

Беларусь является ближайшим союзником Москвы с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, когда Лукашенко разрешил Кремлю использовать территорию его страны для вторжения в Украину. Россия также разместила часть своего тактического ядерного оружия в Беларуси, - напоминает сайт «Радио Свобода».

При этом в начале мая в Минобороны РФ сообщили, что Россия в ближайшее время проведет учения «в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач».

Ядерная «погремушка» Кремля

Конечно, речь идет о ТЯО - тактическом ядерном оружии.

В сообщении МО РФ говорится, что поручение провести обучение дал верховный главнокомандующий, то есть сам Путин. Российский генштаб уже приступил к подготовке учений «с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-Морского флота».

В сообщении также говорится, что во время учений «будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия».

В частности, будет отрабатываться боевое применение такого оружия «в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации».

Песков при этом заявил, что учения спровоцированы недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, а также некоторых «американцев».

Речь идет, очевидно, об отправке в Украину солдат стран НАТО и о возможности применения западного оружия по военным целям в ближней пограничной территории России - чтобы враг не мог готовить ударные «кулаки» и расстреливать безнаказанно наши приграничные города и села.

Разрешения на это сейчас добивается Украина. Как известно, первые ласточки хороших новостей уже есть: такую возможность допускает даже госсекретарь США Энтони Блинкен.

Впрочем, относительно прямого участия военных США в российско-украинской войне - каких «американцев» имел в виду Песков, непонятно. Российские медиа 6 мая написали о том, что лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джефрис якобы допустил возможность вмешательства американских солдат в войну в Украине.

На самом деле Джефрис об этом прямо не заявлял, - замечает «Радио Свобода». Он сказал, что американские войска могут стать участниками конфликта с Россией в случае поражения Украины и, как следует из контекста, возможных российских попыток дальнейшей экспансии, в частности, нападения на страны НАТО. О такой угрозе говорили и другие американские политики, но возможность отправки войск США в Украину они категорически отвергали.

«Тварь ли я дрожащая или право имею»?

Так что же настолько важное могли обсуждать ночью 23 мая два диктатора?

Во время визита в Беларусь Путин планировал уговорить Лукашенко участвовать в учениях РФ по применению нестратегического ядерного оружия (которые, кстати, в новейшей РФ ни разу не проводились), - пишет УНИАН.

И, по информации российского пропагандистского агентства РИА-Новости, Путин во время встречи с Лукашенко также обсуждал «вопрос безопасности». Кроме того, пропагандисты со ссылкой на белорусского посла также сообщили, что Путин и Лукашенко планируют договориться об участии Минска в ядерных учениях. Российский диктатор хочет, чтобы Беларусь присоединилась к учениям РФ, которые будут проводиться в три этапа. Непосредственно на это указывает, в частности, и приезд в Беларусь на утро следующего дня «свежеиспеченного» российского министра защиты Андрея Белоусова.

«Собственно, с точки зрения россиян во всех встречах и приездах Лукашенков Москву и Путина в Минск результат максимум - это было бы привлечение белорусской армии (к войне - ред.)», - отметил в комментарии OBOZ.ua военный эксперт Петр Лакийчук.

Правда, самопровозглашенный глава Беларуси понимает проигрышность политики кремлевского диктатора и опасается поражения РФ, так что и на этот раз его заставить сделать это вряд ли удалось.

Впрочем, политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что Путин дернул к Лукашенко, чтобы просто пересидеть там гнев своих генералов, против которых он в последнее время развернул настоящие репрессии.

«..Этот визит и аресты российских генералов могут быть связаны между собой. У российского президента могут быть опасения по поводу сопротивления министерства обороны. В таком случае для российского диктатора Беларусь - надежное место, чтобы пересидеть. Ведь когда начался мятеж Евгения Пригожина, вагнеровцы шли на Москву, так Путин сбежал в свою резиденцию. А сейчас он боится», - предположил Шейтельман в комментарии 24 каналу.

Ирина Носальская, korrespondent.net