«Сказать, что в шоке, — не сказать ничего» 28.05.2024, 7:49

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Дочь белоруски не пустили в самолет с паспортом иностранца.

Белоруска Юлия живет в Польше вместе с семьей с 2021 года, вернуться домой не может из-за участия в протестах. По той же причине дочери женщины не смогли сделать новый белорусский паспорт, вместо него девочка получила польский проездной документ (в обиходе — паспорт иностранца). Никаких проблем с ним не было. До недавнего времени, когда на прошлой неделе дочь Юлии не пустили в самолет. Журналисты «Зеркала» узнали подробности и спросили у юриста, что делать в таких случаях.

Семья Юлии уехала из Беларуси из-за участия в протестах. Поэтому, когда год назад у старшей дочери закончился паспорт, 12-летней девочке сделали польский проездной документ.

— Мы уже неоднократно летали в страны ЕС, никаких проблем никогда не возникало. Но недавно должны были всей семьей вылетать на отдых в Испанию. Дочь не пустили на рейс, мотивируя тем, что польский проездной документ не дает оснований путешествовать по ЕС. Даже если есть постоянный вид на жительство в Польше, — возмущенно рассказывает она.

В отпуск вместе с Юлией летели ее родители, супруг и двое детей. Когда у сотрудников авиакомпании возникли вопросы к паспорту девочки, сама собеседница вместе с родителями и младшим сыном уже находилась в самолете.

— Муж с дочерью шли следом, но их остановили и увели в сторону, попросили подождать дополнительной проверки документов, — вспоминает белоруска. — Я стала паниковать, попросила дать трубку сотруднику аэропорта, который проверял паспорта, пыталась объяснить все, но безрезультатно. Рейс из-за нас задержали, долго выясняли, что это вообще за документ такой, отправляли его фотографии в головной офис Ryanair. Но ответ пришел отрицательный, ребенка не пустили на рейс. Уговоры, попытки что-то объяснить и доказать ни к чему не привели. Нас поставили перед выбором: либо мы все немедленно покидаем самолет и никуда не летим, либо остается только дочь. Супруг сказал мне лететь с сыном и родителями, так как в противном случае сгорела бы и безвозвратная бронь арендной квартиры, и билеты в оба конца. Сам он, естественно, остался с дочерью. Сказать, что мы в шоке, — не сказать ничего. Дети в слезах, долгожданный совместный отдых обернулся для всех огромным стрессом и потерянными деньгами.

Белоруска и ее муж просили у авиакомпании выдать письменный документ об отказе в перелете, но те этого не сделали, рассказывает собеседница. По словам Юлии, им пообещали, что соответствующая информация появится в личном кабинете, но на данный момент так ничего и не пришло.