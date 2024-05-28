Defence Express: Украина серьезно готовится бить ракетами по территории РФ 28.05.2024, 7:57

1,578

Именно поэтому ВСУ атакуют РЛС.

Удары украинских БПЛА по РЛС на территории РФ являются признаком того, что Силы обороны готовятся увеличивать ракетные обстрелы страны-агрессора дальнобойными ракетами, заявил директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

«Сейчас осуществляется подготовительный этап для того, чтобы бить по территории РФ дальнобойными ракетами», - подчеркнул он в эфире «Эспрессо».

По словам эксперта, если украинские беспилотники долетают уже на такое большое расстояние, то это также указывает и на то, что очень серьезно отрабатываются маршруты вероятных ударов.

«Также, по всей вероятности, наши беспилотники долетая на такое большое расстояние сканируют территорию РФ на наличие систем ПВО», - не исключает собеседник.

Он считает, что удары по территории РФ будут наращиваться, при этом недавняя атака на систему РЛС в Орске могла быть тестовым вариантом обстрела. На это, в частности, указывает небольшая боевая нагрузка беспилотников.

«Впрочем, такие точечные удары могут нанести большой ущерб России. Следует также отметить, что при появлении в Украине дальнобойных ракет полетные задачи будут отработаны. Такие ракеты мы можем получить от наших партнеров, или в рамках реализации собственной ракетной программы. Поэтому, по всей вероятности, удары по территории РФ будут наращиваться не только с помощью БПЛА, но и ракет», - добавил Рябых.