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Defence Express: Украина серьезно готовится бить ракетами по территории РФ

  • 28.05.2024, 7:57
  • 1,578
Defence Express: Украина серьезно готовится бить ракетами по территории РФ

Именно поэтому ВСУ атакуют РЛС.

Удары украинских БПЛА по РЛС на территории РФ являются признаком того, что Силы обороны готовятся увеличивать ракетные обстрелы страны-агрессора дальнобойными ракетами, заявил директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

«Сейчас осуществляется подготовительный этап для того, чтобы бить по территории РФ дальнобойными ракетами», - подчеркнул он в эфире «Эспрессо».

По словам эксперта, если украинские беспилотники долетают уже на такое большое расстояние, то это также указывает и на то, что очень серьезно отрабатываются маршруты вероятных ударов.

«Также, по всей вероятности, наши беспилотники долетая на такое большое расстояние сканируют территорию РФ на наличие систем ПВО», - не исключает собеседник.

Он считает, что удары по территории РФ будут наращиваться, при этом недавняя атака на систему РЛС в Орске могла быть тестовым вариантом обстрела. На это, в частности, указывает небольшая боевая нагрузка беспилотников.

«Впрочем, такие точечные удары могут нанести большой ущерб России. Следует также отметить, что при появлении в Украине дальнобойных ракет полетные задачи будут отработаны. Такие ракеты мы можем получить от наших партнеров, или в рамках реализации собственной ракетной программы. Поэтому, по всей вероятности, удары по территории РФ будут наращиваться не только с помощью БПЛА, но и ракет», - добавил Рябых.

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